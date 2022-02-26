Рус

Добряче вдарили окупанта: на Чернігівщині розбито колону російської техніки (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
78
Українські захисники добряче постаралися Новина оновлена 26 лютого 2022, 13:45
Українські захисники добряче постаралися

Противник зазнав значних втрат

У суботу, 26 лютого, українські військовослужбовці прицільно вшкварили по десятках бойових машин і танках армії Російської Федерації у Чернігівській області. Відомо, що чимало техніки не підлягає відновленню, а, отже, не зможе завдати удару по українцях в рамках повномасштабного вторгнення Кремля.

Подробиці повідомляють в пресслужбі Оперативного командування "Північ".

Відомо, що розбити колону вдалося завдяки прицільному ракетному удару.

Як інформують військовослужбовці, внаслідок таких дій ЗСУ окупант втратив близько двох десятків одиниць техніки. Також є чимало жертв і поранених серед особового складу росіян. Точної кількості поціленого ворога не повідомляється.

Тим часом Україна звітує про тисячі тіл російських солдатів, які наразі знаходяться на території нашої держави. Зважаючи на те, в Росії заявляють, ніби їхня армія втрат не несе, це загрожує гуманітарною катастрофою. Тому міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук ініціювала звернення до Міжнародного Червоного Хреста, аби волонтери допомогли із вивезенням трупів на їхню батьківщину.

Слід зазначити, що в цілому втрати української армії набагато менші — порівняти їх із росіянами можно завдяки пропорції 1:17.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігівська область #Війна
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Україна
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Ми вистояли, треба закінчити цю війну: Зеленський звернувся до українців та росіян
Дата публікації
Категорія
Загарбники вбили 198 людей
Співвідношення 17 до 1: названо втрати України від вторгнення Росії
Дата публікації
Категорія
Україна просить відключити Росію від системи SWIFT
Залишилася лише Угорщина: Кіпр вже не проти відключити Росію від SWIFT
Дата публікації
Категорія
Тероборона діяла швидко
"Ви тут подохнете, с*ки": у Сумах тероборона затримала бойову машину росіян (відео)
Дата публікації
Категорія
Російські війська продовжують атакувати Україну
Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)