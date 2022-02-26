Добряче вдарили окупанта: на Чернігівщині розбито колону російської техніки (відео)

Противник зазнав значних втрат

У суботу, 26 лютого, українські військовослужбовці прицільно вшкварили по десятках бойових машин і танках армії Російської Федерації у Чернігівській області. Відомо, що чимало техніки не підлягає відновленню, а, отже, не зможе завдати удару по українцях в рамках повномасштабного вторгнення Кремля.

Подробиці повідомляють в пресслужбі Оперативного командування "Північ".

Відомо, що розбити колону вдалося завдяки прицільному ракетному удару.

Як інформують військовослужбовці, внаслідок таких дій ЗСУ окупант втратив близько двох десятків одиниць техніки. Також є чимало жертв і поранених серед особового складу росіян. Точної кількості поціленого ворога не повідомляється.

Тим часом Україна звітує про тисячі тіл російських солдатів, які наразі знаходяться на території нашої держави. Зважаючи на те, в Росії заявляють, ніби їхня армія втрат не несе, це загрожує гуманітарною катастрофою. Тому міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук ініціювала звернення до Міжнародного Червоного Хреста, аби волонтери допомогли із вивезенням трупів на їхню батьківщину.

Слід зазначити, що в цілому втрати української армії набагато менші — порівняти їх із росіянами можно завдяки пропорції 1:17.