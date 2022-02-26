А як же "втрат немає"? Україна просить Червоний Хрест вивезти тисячі трупів російських військових до РФ

Втрати військових Російської Федерації вираховуються тисячами загиблих солдатів та офіцерів, при цьому в Москві такі цифри замовчуються. Україна ж вимушена звертатися за допомогою до Міжнародної організації Червоного Хреста, аби та організувала вивезення тіл вбитих до Росії.

Про це йшлося у виступі міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у суботу, 26 лютого.

За її словами, наразі на території України знаходяться сотні загиблих російських військовослужбовців. Утім, Росія не поспішає повертати їх на батьківщину.

"Це гуманітарна проблема, і ми просимо [Червоний Хрест] зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і потрапили до Російської Федерації", — підкреслила чиновниця.

На думку Ірини Верещук, представники держави-окупанта мають розуміти, які втрати понесла їхня армія, спробувавши загарбати українську землю. Також вона звернулася до росіян із проханням зробити так, аби їхніх земляків полягло в Україні якомога менше.

Варто зазначити, що наразі втрати України — набагато менші, аніж у противника. Повідомляється, що співвідношення лише загиблих вираховується у пропорції 17:1. При чому українська сторона підраховує втрати, включно з цивільним населенням.Понад тисяча наших співвітчизників дістали поранення.

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