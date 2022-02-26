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Співвідношення 17 до 1: названо втрати України від вторгнення Росії

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Загарбники вбили 198 людей Новина оновлена 26 лютого 2022, 11:56
Загарбники вбили 198 людей

Понад тисяча людей отримали поранення через напад Росії.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули 198 українців, у тому числі троє дітей.

Про це він повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

"Від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них — 3 дітей, 1115 поранених, серед яких 33 дитини", — написав міністр.

Глава МОЗ зазначив, що за три дні в Україні не закрилася жодна лікарня, всі медустанови продовжують надавати допомогу. Він додав: це стосується не лише війни Росії проти України, а й коронавірусу.

Також Ляшко повідомив, що 25 лютого в Херсоні, під обстрілами, в одному з пологових будинків облаштованому в бомбосховищі народилося два хлопчики.

"Два нові життя, які у своєму генетичному коді вже мають війну. Ми і вони ніколи не забудемо, і ніколи не пробачимо!", - написав глава МОЗ.

Нагадаємо, що в Києві та околицях вночі та вранці 26 лютого йшли інтенсивні бої. На ранок у Києві налічувалося понад три десятки людей, які постраждали від обстрілів окупантів.

В Офісі Президента заявили, що з моменту вторгнення загинуло 3,5 тис. російських військових, близько 200 потрапили в полон.

Теги:
#МОЗ #Віктор Ляшко #Россія
Загарбники вбили 198 людей
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Співвідношення 17 до 1: названо втрати України від вторгнення Росії
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Загарбники вбили 198 людей
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