В Україні там пі**ц: російська медсестра відкрила правду про втрати окупанта

Дівчина працює медсестрою у військовому шпиталі РФ.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 3500 особового складу. Крім того, у російських лікарнях є військові поранені.

Про це повідомив радник президента України Олексій Арестович, опублікувавши пост російської медсестри.

"Операційна медсестра з Центрального шпиталю МО РФ. Надіслали невідомі хакери ", — підписав пост Арестович.

Дівчина пише, що вже немає місць у відділенні для поранених із України.

Для підтвердження особи медсестри наводять фото її паспорта та скріни листування. Дівчину звуть Людмила Ніколаєва, вона з Коломенського району Московської області, працює операційною медсестрою у Центральному шпиталі міноборони РФ.

Також Арестович опублікував орієнтовні втрати противника: літаки – 14 од., вертольоти – 8 од., танки – 102 од., ББМ – 536 од., гармати – 15 од., ЗРК БУК-1 од., живої сили – 3500, полонених — 200.

Нагадаємо, що вранці 26 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та спростував правдивість повідомлень про готовність ЗСУ скласти зброю.

В ОП також повідомили, що Росія жодної тактично-оперативної переваги не має і Україна перемагає.