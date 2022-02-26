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"Ніякої зброї ми не складемо": Зеленський спростував гучний фейк

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський закликав українців до розсудливості Новина оновлена 26 лютого 2022, 08:24
Зеленський закликав українців до розсудливості

Президент просить не довіряти неперевіреним даним

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців, у якому заперечив правдивість повідомлень про готовність ЗСУ скласти зброю. Він запевнив, що ворогу здаватися ніхто не буде.

Відеозапис зі своєю позицією політик виклав у власному Telegram-акаунті.

За його словами, наразі у мережі розповсюджуєтся інформація, нібито саме він закликав українських воїнів скласти зброю та розпочати евакуацію.

"Значить так, я тут. Ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу державу, — зазначив Зеленський. — Тому що наша зброя — це наша правда. Тому що наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і все це ми будемо захищати. Це все, що я хотів вам сказати".

Своє звернення президент завершив уже традиційним зверненням "Слава Україні!"

Варто зазначити, що фейкова інформація розповсюджується у месенджері Telegram. Невідомий користувач, створивши собі аккаунт, спізвучний з офіційною сторінкою Володимира Зеленського, надсилає демотивуючі повідомлення українцям.

Підкреслимо ще раз: такі повідомлення — це неправда.

Єдиний справжній обліковий запис президента України у цьому месенджері знаходиться за цим посиланням.

Зазначимо, що всі останні новини щодо військових дій на території держави можна дізнатися у текстовому онлайні "Телеграфа": "Війна — день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)"

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Президент України #Володимир Зеленський #Фейк
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