В Украине там пи**ц: российская медсестра открыла правду о потерях оккупанта

Девушка работает медсестрой в военном госпитале РФ.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 3500 личного состава. Кроме того, в российских больницах есть военные раненные.

Об этом сообщил советник президента Украины Алексей Арестович, опубликовав пост российской медсестры.

"Операционная медсестра из Центрального госпиталя МО РФ. Прислали неизвестные хакеры", — подписал пост Арестович.

Девушка пишет, что уже нет мест в отделении для раненых из Украины.

Для подтверждения личности медсестры приводят фото ее паспорта и скрины переписки. Девушку зовут Людмила Николаева, она из Коломенского района Московской области, работает операционной медсестрой в Центральном госпитале минобороны РФ.

Также Арестович опубликовал ориентировочные потери противника: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушки – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед., живой силы — 3500, пленных — 200.

Напомним, что утром 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором опроверг правдивость сообщений о готовности ВСУ сложить оружие.

В ОП также сообщили, что Россия никакого тактически-оперативного преимущества не имеет и Украина побеждает.