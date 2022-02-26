"Никакого оружия мы не сложим": Зеленский опроверг громкий фейк

Президент просит не верить непроверенным данным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором опроверг правдивость сообщений о готовности ВСУ сложить оружие. Он заверил, что врагу сдаваться никто не будет.

Видеозапись со своей позицией политик выложил в собственном Telegram-канале.

По его словам, сейчас в сети распространяется информация, что именно он призвал украинских воинов сложить оружие и начать эвакуацию.

"Значит так, я здесь. Никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство, — отметил Зеленский. — Потому что наше оружие — это наша правда. Потому что наша правда в том, что это — наша земля, наша страна, наши дети, и все это мы будем защищать. Это все, что я хотел вам сказать".

Свое обращение президент завершил уже традиционным обращением "Слава Украине!"

Следует отметить, что фейковая информация распространяется в мессенджере Telegram. Неизвестный пользователь, создав себе аккаунт, созвучный официальной странице Владимира Зеленского, присылает демотивирующие сообщения украинцам.

Подчеркнем еще раз: такие сообщения – это неправда.

Единственная настоящая учетная запись президента Украины в этом мессенджере находится по этой ссылке.

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