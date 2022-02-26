Укр

"Никакого оружия мы не сложим": Зеленский опроверг громкий фейк

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Зеленский призвал украинцев к благоразумию Новость обновлена 26 февраля 2022, 08:24
Зеленский призвал украинцев к благоразумию

Президент просит не верить непроверенным данным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором опроверг правдивость сообщений о готовности ВСУ сложить оружие. Он заверил, что врагу сдаваться никто не будет.

Видеозапись со своей позицией политик выложил в собственном Telegram-канале.

По его словам, сейчас в сети распространяется информация, что именно он призвал украинских воинов сложить оружие и начать эвакуацию.

"Значит так, я здесь. Никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство, — отметил Зеленский. — Потому что наше оружие — это наша правда. Потому что наша правда в том, что это — наша земля, наша страна, наши дети, и все это мы будем защищать. Это все, что я хотел вам сказать".

Свое обращение президент завершил уже традиционным обращением "Слава Украине!"

Следует отметить, что фейковая информация распространяется в мессенджере Telegram. Неизвестный пользователь, создав себе аккаунт, созвучный официальной странице Владимира Зеленского, присылает демотивирующие сообщения украинцам.

Подчеркнем еще раз: такие сообщения – это неправда.

Единственная настоящая учетная запись президента Украины в этом мессенджере находится по этой ссылке.

Все последние новости относительно военных действий на территории государства можно узнать в текстовом онлайне "Телеграфа": "Война — день 3: хроники борьбы за Украину (обновляется)"

Теги:
#Украина #Россия #Война #Президент Украины #Владимир Зеленский #Фэйк
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