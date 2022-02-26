Украина не просто устояла, Украина побеждает: у Зеленского подвели итоги ночи

Украина полностью контролирует всю свою территорию.

Россия, которая третий день активно нападает на Украину, никакого тактически-оперативного преимущества не получает.

Об этом 26 февраля на брифинге сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"В течение всей ночи во многих городах Украины работают сигналы противовоздушной обороны. Потому что российская армия использует артиллерию (в том числе и реактивную) и авиацию для нанесения прямых ударов по городам Украины. Между тем, хочу сказать следующее: к 7:00 утра 26 февраля никакого тактически-оперативного преимущества, несмотря на количество ресурсов и резервов, которые были брошены в активные действия Российской Федерацией, вооруженные силы этой страны не получили. Это говорит о том, что Украина не просто устояла, Украина побеждает.

У нас активно работают и вооруженные силы, и национальная полиция, и территориальная самооборона. Люди умеют защищать свое государство", — сообщил советник ОП.

В штабе отмечают, что везде враг получает достойный отпор и несет потери, уничтожается техника и авиация противника.

Отметим, что президенту Владимиру Зеленскому власти США предлагали эвакуироваться, но он отказался. Президент записал видео из Киева – прямо из-под Офиса Президента, обратился к украинцам и сообщил, что ночь на 26 февраля будет очень тяжелой.