Україна не просто встояла, Україна перемагає: у Зеленського підбили підсумки ночі

Україна повністю контролює усю свою територію.

Росія, яка третій день активно нападає на Україну, жодної тактично-оперативної переваги не отримує.

Про це 26 лютого на брифінгу повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Протягом всіеї ночі в багатьох містах України працюють сигнали протиповітряної оборони. Тому що россійська армія використовує артилерію (в тому числі і реактивну) і авіацію для нанесення прямих ударів по містах Украиїни. Між тим, хочу сказати наступне: на 7:00 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги, незважаючи на ту кількість ресурсів і резервів, які були вкинуті в активні дії Россійською Федерацією, збройні сили цієї країни не отримали. Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, Україна перемагає.

В нас активно працюють і збройні сили, і національна поліція, і тереторіальна самооборона. Люди вміють захищати свою державу.", — повідомив радник ОП.

У штабі зазначають, що скрізь ворог отримує гідну відсіч і зазнає втрат, знищується техніка та авіація супротивника.

Зазначимо, що президенту Володимиру Зеленському влада США пропонувала евакуюватися, але він відмовився. Президент записав відео з Києва – прямо з-під Офісу Президента, звернувся до українців та повідомив, що ніч на 26 лютого буде дуже важкою.