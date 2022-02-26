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Активні бойові дії в Києві: стало відомо, де знаходиться Зеленський

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Зеленський Новина оновлена 26 лютого 2022, 06:37
Володимир Зеленський

Зеленському пропонували евакуюватись, але він відмовився.

У той час, коли Україна продовжує відбивати атаки російських окупантів, влада США заявила про готовність евакуювати з Києва президента Володимира Зеленського. Проте, президент України відхилив пропозицію США.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американські та українські джерела.

"За словами американських та українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському покинути Київ, щоб уникнути захоплення чи вбивства наступальними російськими військами. Але поки що президент відмовився їхати", — йдеться у матеріалі.

Раніше евакуацію президентові України пропонував британський прем’єр Джонсон.

Зазначимо, що раніше Зеленський записував відео з Києва – прямо з-під Офісу Президента. Президент звернувся до українців та повідомив, що ніч на 26 лютого буде дуже важкою.

За інформацією "Телеграфу", Зеленський особисто керує обороною Києва та перебуває в урядовому кварталі.

Теги:
#Київ #Росія #Володимир Зеленський
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