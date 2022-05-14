В Україні нова проблема з паливом: про що попереджають водіїв

На заправках може з’явитися небезпечне паливо

Поки що українські авто та мотовласники відчули брак палива, його дорожнечу і стоять у чергах на заправних станціях, для них підготували ще один неприємний "сюрприз". Є ризик того, що паливо не відповідатиме стандартам якості.

Дефіцит палива та підвищена вартість створюють передумови для створення неякісного фальсифікату. Голова консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі "Прайм-Тайм" зазначив, що раніше до змішування підходили більш відповідально і паливо, яке виходило, було якіснішим.

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Щоб підвищити октанове число палива, використовували російські та білоруські компоненти. На сьогоднішній день його змішують з біоетанолом. Він викликає певні проблеми — таке паливо не можна зберігати, а в гіршому випадку після заправки таким фальсифікатом машині може знадобитися ремонт двигуна.

"На заправках зараз з’явилося багато альтернативного палива, спиртовмісного палива — це все різновиди фальсифікату", — зазначив Куюн.

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Раніше "Телеграф" писав, що боротися з дефіцитом палива в Україні після російських обстрілів планують за допомогою постачання із заходу. Вартість палива очікують у районі 40-43 грн.

Тим часом мережу заправних станцій "Glusco", власником яких вважається затриманий нардеп Віктор Медведчук, Кабмін передав до управління держкомпанії НАК "Нафтогаз".