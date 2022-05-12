Завдання із зірочкою – де знайти бензин у Києві

Від 40 до 100 гривень, з чергою чи без — як купити паливо у столиці

З кінця квітня у столиці триває паливна криза, за якої доводиться відстоювати в черзі кілька годин, щоб залити в бак 10-15, у кращому разі 30 літрів бензину. Хоча перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко обіцяє усунення дефіциту з переходом на нові маршрути імпорту пального, поки що знайти бензин у Києві квест не з простих.

"Телеграф" розбирався де сьогодні в столиці можна знайти бензин. По суті, для цього є лише два шляхи.

На АЗС із чергами та дорожче рекомендованих державою цін

Найбільш очевидний спосіб — купівля палива на автозаправних станціях великих національних мереж, які з початком війни перейшли в основному на продаж палива через мобільні програми.

У "БРСМ-Нафта" ця програма називається БРСМ Plus, у мережі АЗС WOG це WOG PRIDE, а в мережі ОККО – віртуальний варіант картки клієнта Fishka.

Таким чином можна купити паливо онлайн і відразу ж розплатитися за нього, щоправда, тут є низка мінусів:

ціни на бензин насправді вищі за рекомендовані державою мінімум на 10-15%, і при "рекомендації" держави 37,69 грн за літр бензину, реально дешевше 41-42 гривень його просто не знайти, а, швидше за все, вдасться знайти ще дорожче;

онлайн-додаток не відображає наявності черги на заправці, тож вам, швидше за все, доведеться витратити чимало часу, щоб залити вже куплений бензин.

"Получерний" ринок та Інтернет

Другий спосіб розжитися паливом – покупка його не через мобільні програми, а на АЗС, що не входять у великі мережі, за готівку. Щоправда, тут проблема зазвичай полягає у куди вищих цінах за літр, у деяких містах до 80 гривень, а також малій кількості таких заправок.

Є ще більш екстремальний спосіб — знайти в Інтернеті оголошення про продаж бензину "з рук" і зателефонувати за вказаним номером. У цьому випадку за літр доведеться віддати в районі 100 гривень, а також прийняти на себе всі ризики шахрайства з боку продавця з вашими грошима або якістю пропонуємого палива.

Влада обіцяє, що вирішити питання дефіциту палива вдасться за допомогою масштабного імпорту із Заходу вже незабаром, зі зростанням його ціни до 43 гривень, на думку експертів, до літа вдасться наситити ринок лише настільки, щоб підняти ліміти його відпустки на АЗС, але самі обмеження залишаться.