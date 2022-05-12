Задача со звездочкой – где найти бензин в Киеве

От 40 до 100 гривен, с очередью или без — как купить топливо в столице

С конца апреля в столице продолжается топливный кризис, при котором приходится отстаивать в очереди несколько часов, чтобы залить в бак 10-15, в лучшем случае 30 литров бензина. Хотя первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко обещает устранение дефицита с переходом на новые маршруты импорта горючего, пока что найти бензин в Киеве квест не из простых.

"Телеграф" разбирался где сегодня в столице можно найти бензин. По сути, для этого существуют лишь два пути.

На АЗС с очередями и дороже рекомендуемых государством цен

Наиболее очевидный способ – покупка топлива на автозаправочных станциях крупных национальных сетей, которые с началом войны перешли в основном на продажи топлива через мобильные приложения.

В "БРСМ-Нафта" это приложение называется БРСМ Plus, в сети АЗС WOG это WOG PRIDE, а в сети ОККО – виртуальный вариант карты клиента Fishka.

Таким образом можно купить топливо онлайн и сразу же расплатиться за него, правда, тут есть ряд минусов:

цены на бензин на деле выше рекомендованных государством минимум на 10-15%, и при "рекомендации" государства 37,69 грн за литр бензина реально дешевле 41-42 гривен его просто не найти, а, скорее всего, удастся найти еще дороже;

онлайн-приложение не отражает наличия очереди на заправке, так что вам, скорее всего, все равно придется потратить немало времени, чтобы залить уже купленный бензин.

"Получерный" рынок и Интернет

Второй способ разжиться топливом – покупка его не через мобильные приложения, а на АЗС, не входящих в крупные сети, за наличные. Правда, тут проблема обычно заключается в куда более высоких ценах за литр, в некоторых городах до 80 гривен, а также малом числе таких заправок.

Есть и еще более экстремальный способ – найти в Интернете объявления о продаже бензина "с рук" и позвонить по указанному номеру. В этом случае за литр придется отдать в районе 100 гривен, а также принять на себя все риски возможного мошенничества со стороны продавца с вашими деньгами или качеством предлагаемого топлива.

Власти обещают, что решить вопрос дефицита топлива удастся с помощью масштабного импорта с Запада уже в скором времени, с ростом его цены до 43 гривен, по мнению же экспертов, к лету удастся насытить рынок лишь настолько, чтобы поднять лимиты его отпуска на АЗС, но сами ограничения останутся.