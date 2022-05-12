Украина переориентируется на новые маршруты поставки топлива – Минэкономики

Последний раз логистические проблемы такого масштаба Украина решала в 1943-1944 гг.

Российская агрессия сделала невозможным поставки топлива в Украину привычными путями. С началом войны правительство взяло курс на радикальное изменение структуры импорта горючего, сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"В прошлом году Украина импортировала 82% всего объема потребления горючего. Это 9,6 млн тонн. Импорт осуществлялся четырьмя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным", – пояснила она.

Сейчас из всех доступных путей остался автомобильный, но до войны он обеспечивал лишь 3% поставок.

"Мы активно переориентируем Украину на другие маршруты снабжения. В результате увеличили объемы автоперевозки горючего в мае к марту в 15 раз, железнодорожные и речные – в 5 раз. Но даже этого недостаточно", — отметила Свириденко.

Такие шаги позволили гарантировать наличие горючего на АЗС в марте-апреле, однако в мае ожидается значительно большее потребление. Кроме того, враг разрушил топливную инфраструктуру.

По словам главы Минэкономики, при необходимости бензина на май в объеме 120 тыс. тонн правительство обеспечит его наличие на рынке.

"Потребность в дизеле на май составляет 254 тыс. тонн, ее сможем покрыть за счет максимальных объемов импорта, увеличив пропускную способность автомобильных переходов и железнодорожной перегрузки", — заявила Свириденко.

Она подчеркнула, что последний раз логистические проблемы такого масштаба Украина решала в 1943-1944 гг.

"Работаем над узлами перегрузки на железной дороге; строим нестандартные логистические маршруты через порты Черного моря, Балтики и Адриатики", – рассказала министр экономики.

Позитивные сигналы Украина получила после энергетического форума в Варшаве. Так, есть все технические возможности увеличить перевалку горючего через Польшу с 60 до 200 тыс. тонн в месяц, сказала Свириденко.

"Правительство продолжает ежедневно общаться с операторами рынка, отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на угрозы", — резюмировала она.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Украина и Польша договорились о значительном улучшении логистических возможностей на границе.