Україна переорієнтується на нові маршрути постачання палива – Мінекономіки

Востаннє логістичні проблеми такого масштабу Україна вирішувала у 1943-1944 рр

Російська агресія зробила неможливим поставки палива до України звичними шляхами. З початком війни уряд взяв курс на радикальну зміну структури імпорту пального, повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Минулого року Україна імпортувала 82% від усього обсягу споживання пального. Це 9,6 млн тонн. Імпорт здійснювався чотирма видами транспорту: автомобільним, залізничним, морським та трубопровідним", — пояснила вона.

Наразі з усіх доступних шляхів залишився автомобільний, але до війни він забезпечував лише 3% поставок.

"Ми активно переорієнтовуємо Україну на інші маршрути постачання. В результаті збільшили об'єми автоперевезення пального у травні до березня у 15 разів, залізничні та річкові – в 5 разів. Але навіть цього не достатньо", — зазначила Свириденко.

Такі кроки дозволили гарантувати наявність пального на АЗС в березні-квітні, проте у травні очікують значно більше споживання. Крім того, ворог зруйнував паливну інфраструктуру.

За словами очільниці Мінекономіки, при потребі бензину на травень в обсязі 120 тис. тонн уряд забезпечить його наявність на ринку.

"Потреба в дизелі на травень складає 254 тис. тонн, її зможемо покрити за рахунок максимальних обсягів імпорту, збільшивши пропускну спроможність автомобільних переходів та залізничного перевантаження", — заявила Свириденко.

Вона підкреслила, що востаннє логістичні проблеми такого масштабу Україна вирішувала у 1943-1944 рр.

"Працюємо над вузлами перевантаження на залізниці; будуємо нестандартні логістичні маршрути через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики", — розповіла міністерка економіки.

Позитивні сигнали Україна отримала після енергетичного форуму в Варшаві. Так, є усі технічні можливості збільшити перевалку пального через Польщу з 60 до 200 тис. тонн на місяць, сказала Свириденко.

"Уряд продовжує щоденно комунікувати з операторами ринку, відслідковувати ситуацію та оперативно реагувати на загрози", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна та Польща домовились про значне покращення логістичних можливостей на кордоні.