Коли з’явиться паливо? У Києві назвали нову дату

Насамперед бензин та дизпаливо отримують представники критичної інфраструктури

Незабаром дефіцит палива, з яким зіткнувся Київ, має зникнути. За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Миколи Поворозника, вже до кінця травня столична влада планує розібратися з існуючою проблемою нестачі бензину та дизеля.

Про це урядовець заявив у суботу, 14 травня, в ефірі національного телемарафону.

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Поворозник наголосив, що у столиці щодня намагаються якнайшвидше закрити питання швидкого доступу до палива для всіх бажаючих. Проте поки що першочерговість залишається за представниками критичної інфраструктури. Також бензин та дизель одержують військовослужбовці та представники ТРО — при пред’явленні спеціальних окументів.

"Для решти споживачів — це питання ринку, — стверджує Микола Поворозник. — Я думаю, що тиждень-два і все налагодиться".

За його підрахунками, до кінця травня ніякого дефіциту палива для автомобілів не спостерігатиметься. Також він підкреслив, що багатьом водіям, котрі нарікають на ситуацію, варто згадати постійні обстріли та бомбардування Київщини, під час яких було знищено безліч станцій, де зберігалися нафтопродукти.

Зараз Україна активно зайнята пошуком палива в інших країнах. Як ми раніше писали, постачати бензин та дизель українцям зголосилися кілька країн Заходу. Варто зазначити, що нафтопродуктам прогнозують невелике підвищення в ціні.

Також "Телеграф" писав, скільки бензин у різних регіонах нашої країни коштує зараз.