Небольшая коррекция или тотальное подорожание? Что говорят аналитики о судьбе цен на горючее в Украине

Мнения аналитиков разделились

В Украине отменили государственное регулирование цен на горючее, однако государство сохранило предельную стоимость на него – для бензина на уровне 52 грн/л, для дизтоплива – на уровне 58 грн/л. У многих украинцев возникает логичный вопрос: что будет с ценами на топливо в Украине после таких нововведений?

На него ответили украинские аналитики в комментарии Forbes.

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Мнения аналитиков по ценам на топливо после отмены госрегулирования разделились.

Так, аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко считает, что стремительного роста цен в крупных сетях АЗС Украины не будет.

"Они и сейчас имеют заработок. Возможна только небольшая коррекция из-за изменения цен на нефть" — заявил Сиренко.

При этом он прогнозирует, что в малых сетях автозаправочных станций, где и сейчас топливо продается по цене свыше 60 грн/л, падение стоимости ожидать не стоит, ведь стоимость оптовых цен сейчас выше 55 грн/л.

В свою очередь Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95", прогнозирует рост цен на бензин до 55-60 грн/л, дизеля – до 60-65 грн/л. По мнению эксперта, крупные сети АЗС некоторое время будут оставаться в ценовом коридоре, который определило правительство, однако со временем ситуация может измениться.

"Все будет зависеть от того, как себя поведут люди: увеличится спрос – будут расти цены", – отметил Куюн.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими были первые последствия отмены государственного регулирования цен на горючее.