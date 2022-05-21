Кто виноват в бензиновом кризисе и что должно измениться - в известной сети АЗК дали ответы

Украинских автовладельцев ждут непростые времена, но летом ситуация должна наладиться

Управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский в авторском проекте "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара рассказал о ситуации на топливном рынке Украины.

Топлива нет и его трудно привести

По словам бизнесмена, топливный кризис, разразившийся в Украине с конца апреля и вызванный прекращением импорта из россии и Беларуси, ракетными ударами по Кременчугскому НПЗ и заблокированными портами, оставил для рынка импорт топлива только с запада.

Все это привело к возникновению 4 проблем:

неготовности европейского рынка к импорту топлива;

неготовности логистической цепочки к такой грандиозной операции;

в условиях подготовки к нефтяному эмбарго на российскую нефть Европе самой потребуются дополнительные объемы топлива;

сумасшедшему рост цен на нефть.

Вместе с тем, по западному маршруту удается завозить ежедневно в среднем 15 тысяч тонн топлива, при потребностях в 25-27 тысяч тонн в сутки, но в апреле импорт равнялся всего 5 тысячам тонн.

Все эти проблемы и наличие одного маршрута доставки означает рост цен на топливо.

Бензин будет, но по какой цене

Как объясняет Андрей Пивоварский, цена топлива состоит из

базовой стоимости, показателя Platts, зависящего в основном от цен на нефть;

премии производителя;

премии трейдера;

логистических расходов.

Только показатель Platts за год вырос вдвое – с 650 до 1300 долларов за тонну, ранее премия была 20-40 долларов за тонну, а теперь это доходит до 400 и считается нормальным. Более чем вдвое, с 40 евро до 100, выросла стоимость транспортировки тонны топлива, поскольку теперь везти его приходится не морем, а автотранспортом. И это не учитываются расходы по транспортировке топлива по Украине.

По этой причине если до войны повсюду были одинаковые цены, то сейчас, как поясняет Пивоварский, можно говорить о дифференциации цен. Так, более мелкие сети АЗС уже ввели разные цены для АЗС в западных и восточных областях. Чем ближе к западной границе, тем меньше цены, подчеркивает эксперт, хотя и не всегда. Крупные сети пока стараются держать цены более-менее одинаковыми, но со временем эта ситуация может измениться и цены в разных областях будут различаться на всех АЗС.

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В настоящий момент по словам эксперта бензин стоит в Украине в среднем 52 гривны за литр, а дизтопливо — 57 гривен. Диспропорция в стоимости, при которой ДТ стоило всегда дешевле, вызвано мировой тенденцией, которая скорее всего изменится.

Отдельно эксперт говорит о последствиях планируемого нефтяного эмбарго для российской нефти: все это выльется в шок для Европы, откуда Украина сегодня и получает топливо, который может продлиться от нескольких месяцев до года. Это, в свою очередь, может вызвать дефицит топлива и на украинском рынке.

Вследствие всех эти факторов спрогнозировать, сколько же именно будет стоить бензин в Украине, Андрей Пивоварский по собственному признанию, не берется. Но если будет падение стоимости нефти, то цена топлива обязательно снизится вслед за ценой "черного золота".

По мнению эксперта дефицит по дизельному топливу удастся закрыть в течение месяца – до конца июня, а вот на устранение нехватки бензина потребуется больше времени.