Хто винен у бензиновій кризі і що має змінитися – у відомій мережі АЗК дали відповіді

Українських автовласників чекають непрості часи, але влітку ситуація має налагодитись

Керуючий директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський в авторському проекті "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів про ситуацію на паливному ринку України.

Палива немає і його важко привести

За словами бізнесмена, паливна криза, що вибухнула в Україні з кінця квітня і викликана припиненням імпорту з Росії та Білорусі, ракетними ударами по Кременчуцькому НПЗ та заблокованими портами, залишила для ринку імпорт палива тільки із заходу.

Все це призвело до виникнення 4 проблем:

неготовності європейського ринку до імпорту палива;

неготовності логістичного ланцюжка до такої грандіозної операції;

в умовах підготовки до нафтового ембарго на російську нафту Європі самій потрібні додаткові обсяги палива;

велокому зростанню цін на нафту.

Разом з тим, західним маршрутом вдається завозити щодня в середньому 15 тисяч тонн палива, за потреби 25-27 тисяч тонн на добу, але у квітні імпорт дорівнював лише 5 тисяч тонн.

Всі ці проблеми та наявність одного маршруту доставки означає зростання цін на пальне.

Бензин буде, але за якою ціною

Як пояснює Андрій Пивоварський, ціна палива складається з

базової вартості, показника Platts, залежить переважно від цін на нафту;

премії виробника;

премії трейдера;

логістичних витрат.

Тільки показник Platts за рік виріс удвічі – з 650 до 1300 доларів за тонну, раніше премія була 20-40 доларів за тонну, а тепер це сягає 400 і вважається нормальним. Більш як удвічі, з 40 євро до 100, зросла вартість транспортування тонни палива, оскільки тепер везти його доводиться не морем, а автотранспортом. І це не враховуються витрати на транспортування палива Україною.

Тому якщо до війни всюди були однакові ціни, то зараз, як пояснює Пивоварський, можна говорити про диференціацію цін. Так, дрібніші мережі АЗС вже запровадили різні ціни для АЗС у західних та східних областях. Чим ближче до західного кордону, тим менші ціни, наголошує експерт, хоч і не завжди. Великі мережі поки що намагаються тримати ціни більш-менш однаковими, але згодом ця ситуація може змінитися і ціни в різних областях відрізнятимуться на всіх АЗС.

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Зараз, за словами експерта, бензин коштує в Україні в середньому 52 гривні за літр, а дизпаливо — 57 гривень. Диспропорція у вартості, за якої ДП коштувала завжди дешевше, викликана світовою тенденцією, яка швидше за все зміниться.

Окремо експерт говорить про наслідки запланованого нафтового ембарго для російської нафти: все це виллється в шок для Європи, звідки Україна сьогодні і отримує паливо, яке може тривати від кількох місяців до року. Це, у свою чергу, може спричинити дефіцит палива і на українському ринку.

Внаслідок усіх цих факторів спрогнозувати, скільки саме коштуватиме бензин в Україні, Андрій Пивоварський за власним зізнанням, не береться. Але якщо буде падіння вартості нафти, то ціна палива обов’язково знизиться слідом за ціною "чорного золота".

На думку експерта, дефіцит по дизельному паливу вдасться закрити протягом місяця — до кінця червня, а ось на усунення нестачі бензину потрібно більше часу.