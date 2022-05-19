Польща зголосилася допомогти Україні з паливом: про що йдеться

Постачання розпочнеться наступного тижня

Польща має намір передати Україні 25 тисяч тонн бензину, щоб допомогти нашій країні збалансувати ринок та вирішити паливний дефіцит.

Як інформує "Польське радіо", про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко під час спільного брифінгу з польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою.

Свириденко зазначила, що до початку повномасштабного військового вторгнення, 97% усього палива надходило в Україну з росії та Білорусі. Однак зараз, коли ці маршрути постачання стали недоступними, наша країна працює над створенням альтернативних маршрутів. Крім того, на ситуацію із паливом також вплинуло знищення росіянами Кременчуцького НПЗ.

Український міністр також наголосила, що Польща погодилася виділити допомогу у вигляді 25 тисяч тонн бензину із власних запасів, які допоможуть збалансувати вітчизняний ринок. Постачання, каже вона, почнуться з наступного тижня.

Москва ж зазначила, що зараз ведуться роботи зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону, щоб прискорити ці поставки. Ця співпраця також триватиме і у мирний час.

Як повідомлялося раніше, в Україні скасували державне регулювання цін на пальне, що дозволило учасникам ринку підвищувати ціни на нього. Це призведе до того, що ціни на заправках зростуть, але дистриб’ютори зможуть закупити бензин та дизпаливо на Європейському ринку.