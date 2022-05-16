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Бензин дорожчає, але чи це допоможе вирішити проблему з дефіцитом?

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Микита Синицін Микита Синицін
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Бензин стає дорожчим, але дефіцит не закінчується
Бензин стає дорожчим, але дефіцит не закінчується

Навіть Кабмін визнає, що паливо має коштувати дорожче, але це не допомагає у його пошуках.

З кінця квітня в столиці та Україні триває паливна криза, спричинена російською агресією та ракетним обстрілом вітчизняних НПЗ. Також однією з причин ситуації, що склалася, учасники ринку називають спроби держави регулювати ринок бензину та дизпалива. Таким чином, заправитися сьогодні для багатьох автовласників завдання не з простих.

Для вирішення проблеми уряд вирішив зменшити середню ціну літра дизельного палива на 32 копійки до 35,31 грн. При цьому вартість бензину зросла на 2,17 грн – з 31,19 до 33,36 грн за літр.

З урахуванням торгової націнки, рекомендованої для палива Кабміном, з 14 травня ціна дизельного палива не повинна перевищувати 42,31 грн/л, а бензину – 38,36 грн/л.

Втім, на АЗС вже давно не знайти паливо за рекомендованими чиновниками цінами, тож мінімальна ціна того ж бензину починається з 42 гривень, а може доходити і до 100, якщо його взагалі можливо знайти.

Бензину немає, але буде до літа

Як пояснив "Телеграфу" експерт із паливного ринку Сергій Куюн, факт підвищення ціни на бензин Кабміном означає, що у світі зросли ціни на паливо, і це знайшло об’єктивне відображення у рекомендаціях уряду.

"Не слід очікувати, що просте зростання цін наситить ринок паливом – як і раніше вільних обсягів у потрібній нам кількості просто немає. На їх пошук та організацію нового ланцюжка доставки замість зруйнованої війною потрібен час, але тішить, що чиновники мають розуміння того як це робити і конкретний план", — упевнений експерт.

Загалом, на думку співрозмовника "Телеграфа", покращення ситуації з паливом в Україні варто очікувати не раніше кінця травня, щоправда, і тоді можна буде говорити лише про збільшення існуючих лімітів споживання, а не зникнення дефіциту.

У Київській міській державній адміністрації вважають, що вже до кінця травня дефіцит палива як мінімум у столиці вдасться ліквідувати. Також в умовах дефіциту бензину у продажу все частіше почало з’являтися неякісне паливо, що несе свої ризики для водіїв.

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#Київ #Бензин #Паливо #АЗС #Сергій Куюн