Бензин дорожает, но поможет ли это решить проблему с дефицитом?

Даже Кабмин признает, что топливо должно стоить дороже, но єто не помогает в его поисках

С конца апреля в столице и Украине продолжается топливный кризис, вызванный российской агрессией и ракетными обстрелами отечественных НПЗ. Также одной из причин сложившейся ситуации участники рынка называют попытки государства регулировать рынок бензина и дизтоплива. Таким образом заправиться сегодня для многих автовладельцев задача не из простых.

Для решения проблемы правительство решило снизить среднюю цену литра дизельного топлива на 32 копейки до 35,31 грн. При этом стоимость бензина поднялась на 2,17 грн – с 31,19 до 33,36 грн за литр.

С учетом торговой наценки, рекомендованной для топлива Кабмином, с 14 мая цена дизельного топлива не должна превышать 42,31 грн/л, а бензина – 38,36 грн/л.

Впрочем, на АЗС уже давно не найти топливо по рекомендованным чиновниками ценам, так минимальная цена того же бензина начинается с 42 гривен, а может доходить и до 100, если его вообще возможно найти.

Бензина нет, но будет к лету

Как пояснил "Телеграфу" эксперт по топливному рынке Сергей Куюн, факт повышения цены на бензин Кабмином означает, что в мире выросли цены на топливо, и это нашло объективное отражение в рекомендациях правительства.

"Не следует ожидать, что простой рост цен насытит рынок топливом – как и прежде свободных объемов в нужном нам количестве просто нет. На их поиск и организацию новой цепочки доставки взамен разрушенной войной необходимо время, но радует, что у чиновников есть понимание того как это делать и конкретный план", — уверен эксперт.

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В целом, по мнению собеседника "Телеграфа", улучшения ситуации с топливом в Украине стоит ожидать не ранее конца мая, правда и тогда можно будет говорить лишь об увеличении существующих лимитов потребления, а не исчезновении дефицита.

В Киевской городской государственной администрации считают, что уже к концу мая дефицит топлива как минимум в столице удастся ликвидировать. Также в условиях дефицита бензина в продаже все чаще стало появляться некачественное топливо, что несет свои риски для водителей.