Польша вызвалась помочь Украине с топливом: о чем речь
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Поставки начнутся на следующей неделе
Польша собирается передать Украине 25 тысяч тонн бензина, чтобы помочь нашей стране сбалансировать рынок и решить топливный дефицит.
Как информирует "Польское радио", об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время совместного брифинга с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.
Свириденко отметила, что до начала полномасштабного военного вторжения, 97% всего топлива поступало в Украину из россии и Беларуси. Однако сейчас, когда эти маршруты поставок стали недоступными, наша страна работает над созданием альтернативных маршрутов. Кроме того, на ситуацию с топливом также повлияло уничтожение россиянами Кременчугского НПЗ.
Украинский министр также подчеркнула, что Польша согласилась выделить помощь в виде 25 тысяч тонн бензина из собственных запасов, которые помогут сбалансировать отечественный рынок. Поставки, говорит она, начнутся со следующей недели.
Москва же отметила, что в настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности польско-украинской границы, чтобы ускорить эти поставки. Это сотрудничество также будет продолжаться и в мирное время.
Как сообщалось ранее, в Украине отменили государственное регулирование цен на топливо, что позволило участникам рынка повышать цены на него. Это приведет к тому, что цены на заправках вырастут, но дистрибьюторы смогут закупить бензин и дизтопливо на Европейском рынке.