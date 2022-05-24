росія кораблями вивозить вкрадене українське зерно (фото із супутника)

Це не перший рейс кораблів окупантів

росія вивозить крадене українське зерно — опубліковані фотодокази. Знімки з супутника, датовані кількома днями тому, показують, як в окупованому Криму завантажують величезні кораблі.

Знімки Maxar Technologies публікує CNN. На них зерно вантажать у два кораблі — "Матрос Позинич" та "Матрос Кішка". Вантажопідйомність кожного з них становить 30 тисяч метричних тонн.

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Знімки датовані 19 та 21 травня. Після того, як зерно засипали в трюм, кораблі з порту пішли.

"Матрос Позинич" пришвартований, у нього засипають зерно

За даними трекера "Матрос Позинич", він в Егейському морі і рухається в Бейрут.

Положення корабля на карті

Другий корабель, "Матрос Кішка", Чорне море ще покинув.

Корабель був пришватований у Криму

CNN стверджують, що на 100% підтвердити, що зерно вкрадене вони не можуть, але в Криму його стільки не виробляється. Натомість воно було на сховищах в окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. Зазначимо, що повідомлялося про викуп зерна у фермерів утричі нижче за ринкову ціну, а також про експропріацію двох третин запасів.

Для корабля "Матрос Позинич" це вже другий подібний рейс. Перше зерно він розвантажив у Сирії після того, як Єгипет і Бейрут відмовилися його приймати.

Загальна кількість вкраденого зерна оцінюється приблизно 400 тисяч тонн. При цьому росія блокує великий порт у Чорному морі — Одесу, що не дозволяє Україні експортувати зерно і загрожує світові голодом.

"Телеграф" повідомляв, що ситуація із продовольством у світі ускладнилася тим, що Індія вирішила не експортувати зерно через брак — назріває криза та голод.