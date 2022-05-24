Везуть фурами прямо через Мелітополь: росіяни крадуть в Україні тонни зерна (відео)

За приблизними оцінками, загалом росіяни вкрали в Україні близько 400 тисяч тонн зерна.

Російські окупанти навіть не приховують те, що намагаються залишити Україну без їжі та продовжують вивозити зерно не лише з Херсонщини, а й із Запорізької.

Місцеві жителі з окупованого Мелітополя поділилися з "Телеграфом" кадрами, на яких видно вантажівки із зерном.

На кадрах можна розглянути дві фури, проте скільки зерна насправді вже було вкрадено в України наразі невідомо. Існують лише приблизні оцінки, згідно з якими всього з початку вторгнення було вивезено близько 400 тисяч тонн.

Зерно з окупованих частин південних областей нашої країни вивозиться до Криму, де вантажиться на російські кораблі та вивозиться до третіх країн. Згідно з інформацією західних ЗМІ, 19 і 21 супутники Maxar змогли показати процес навантаження вкраденого зерна на кораблі "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка", перший з них зараз знаходиться в Егейському морі на півдорозі до Бейруту (Ліван), другий же корабель поки що не покинув межі Чорного моря.

До того ж для "Матроса Позинича" цей рейс уже другий. Вперше він намагався доставити зерно до Єгипту та Лівану, але коли ті відмовилися приймати судно з краденим, корабель попрямував до Сирії, де і був розвантажений.