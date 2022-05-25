Война с россией: Зеленский сказал, что думает о роли Китая

Пекин пока держит нейтралитет

Украинского президента Владимира Зеленского в целом устраивает та позиция, которую Китай занял насчет российско-украинской войны. Об этом он рассказал во время дискуссии за завтраком на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Детали сообщает "Телеграф".

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По словам Зеленского, пока Китай находится в стороне от нынешнего военного конфликта между россией и Украиной. При этом украинских властей подобное частично устраивает.

"Это лучше, чем помощь российской федерации, в любом случае, — подчеркнул президент. — И я верю, что за спиной Китай не будет вести другую политику".

Вместе с этим украинский лидер заявил, что не видит со стороны Пекина любых шагов навстречу россии или же каких-то очевидных решений против Украины. Однако и поддержки китайский народ сегодня особо не проявляет. Между тем от нашего общества, по словам Зеленского, уже есть запрос на такую помощь, ведь история сотрудничествами между нашими странами весьма хорошая и продуктивная.

"Думаю, чего-то Китаю не хватает. Возможно, продления отношений с США или чего-то подобного", — предположил Владимир Зеленский.

Выступление президента Украины на завтраке в Давосе начинается в районе 44-й минуты.

Также "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский назвал в Давосе самым сильным украинским оружием. Спойлер — это не вооружение, полученное от западных партнеров.