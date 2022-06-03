Китай ищет возможности помочь россии в обход западных санкций — СМИ
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С начала войны в Украине рф просила Китай помочь, но тот опасался внедрения ограничений и против него
Несмотря на убеждение Украины в том, что Китай остается в стороне от нынешнего военного конфликта с россией, глава Китайской народной Республики Си Цзиньпин все же хочет помочь, оказавшейся в затруднительном экономическом положении россии, в обход западных санкций.
Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. Согласно информации, которую удалось получить изданию, россия систематически давит на Китай и призывает помочь ей избежать определенных экономических проблем, возникших из-за санкций, введенных Западом.
Доподлинно неизвестно, что именно просит москва у Пекина, однако один из чиновников отметил, что речь шла о некоторых "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке. По его словам, такая помощь грозит КНР внедрением санкций Соединенными Штатами Америки и другими западными странами, потому предоставлять ее не спешат.
"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против россии. Мы понимаем затруднительное положение, но не можем игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. КНР всегда будет действовать в интересах китайского народа", — прокомментировал ситуацию собеседник.
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Кроме того, источники отмечают, что китайский лидер Си Цзиньпин призвал своих ближайших советников найти возможности, чтобы все же оказать помощь россии, избегнув введения ограничений.
"То, что Пекин пытается сделать, — это быть с москвой, публично сигнализируя о нейтралитете, а также не быть скомпрометированным в финансовом плане. Многие из этих целей достаточно противоречивы. Трудно выполнять их одновременно", — пояснил чиновник.
Следует также добавить, что согласно данным The Washington Post, в последнее время российские дипломаты не менее двух раз обращались в Китай с просьбой новых форм экономической поддержки и указывали на торговые обязательства, принятые им еще до 24 февраля.
Ранее "Телеграф" сообщал, что министр иностранных дел Китая Ван I во время разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна.