Зеленский созвал ставку Верховного главнокомандующего: стало известно, что обсуждали

Участников ставки предупредили о персональной ответственности за выполнение приказов Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне рассказал о крахе мировой архитектуры безопасности, созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего. Как сообщили в СНБО, на заседании обсуждали безотлагательные вопросы безопасности, в частности предоставление ВСУ вооружений и техники.

Собственно, вопрос состояния обеспечения Сил Обороны всеми необходимыми вооружениями и техникой был на повестке дня первым. Кроме того, на обсуждение было вынесено продолжение действия Сводного плана территориальной обороны. Третьим вопросом стал ход общей мобилизации в стране. По этим двум пунктам участникам Ставки представили соответствующие доклады.

В заседании приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны. Они также заслушали информацию о состоянии выполнения предыдущих решений Ставки Верховного главнокомандующего. Также во время заседания особо подчеркнули, что участники Ставки несут персональную ответственность за выполнение приказов и директив Верховного главнокомандующего Украины. "Что касается всех рассмотренных вопросов повестки дня, были приняты соответствующие решения", — сообщили в СНБО.

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Как сообщал "Телеграф", в июне заседание Ставки Зеленский созвал из-за угрозы нападения со стороны Беларуси. Тогда президент поручил готовить оборону пограничных областей. Сегодня командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что Киев защищен от наземного наступления с севера.