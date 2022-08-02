Легализация однополых браков в Украине: Зеленский заинтриговал ответом на петицию

Президент сообщил, что Конституцию в военное время изменить невозможно

Петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимое количество подписей и уже получила ответ президента Владимира Зеленского.

Так в своем ответе Зеленский напомнил, что согласно положениям Конституции каждый гражданин является неотъемлемой частью общества и на него распространяются все права и свободы.

Также он отметил, что в Конституции указано, что брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, а также напомнил, что ее положения не могут быть изменены в условиях военного или чрезвычайного положения.

"В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека", — добавил он.

Зеленский отметил, что Кабмин принимает меры относительно обеспечения прав и свобод граждан, а затронутую в петиции тему рассмотрит премьер-министр.

Напомним, что в Украине с 2015 года ежегодно в июне (месяц ЛГБТ-прайда) проходит "Марш равенства", в котором впрочем принимают участие не только представители ЛГБТ-сообщества. В 2022 году из-за войны прайд не проводили, а в 2021-м его проводили осенью. Тогда, к слову, во время шествия не обошлось без упоминания кровавого диктатора владимира путина.