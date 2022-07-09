На войне каждый день может стать последним: в Украине просят узаконить однополые браки

В первую очередь инициатива касается военнослужащих, которые являются представителями ЛГБТ и хотели бы официально подтвердить свою связь с партнером

В Украине появилась петиция насчет легализации ЛГБТ-браков, которая адресована президенту Владимиру Зеленскому. Главная цель такой инициативы уравнять в правах гетеросексуальных и гомосексуальных людей, которые во время войны с россией одинаково стали на защиту родины.

Инициаторкой петиции выступила Анастасия Совенко, которая подчеркнула, что во время активных боевых действий для кого-то каждый день может стать последним. Представители ЛГБТ же часто лишены возможности официально поддержать партнера в больнице или нормально заняться прощание с ним в случае гибели — нет нужных прав, имеющихся у гетеросексуальных пар.

"Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, подтверждающий это", — написала авторка обращения к президенту.

Отметим, что по состоянию на 10:50 утра 9 июля свою подпись под петицией оставили 23889 человек из 25000 необходимых для рассмотрения обращения президентом.

Петиция о разрешении ЛГБТ-браков

Инициативу насчет уравнения гетеросексуальных и гомосексуальных семей поддержало и общественное движение "Гендер в деталях". Как отметили его представители, сейчас множество ЛГБТ-людей занимаются военным делом или обеспечивают нормальную работу экономики Украины в тылу.

"Но несмотря на их действенный вклад в нашу победу, их продолжают дискриминировать! Если мы хотим, чтобы наша страна была настоящей семьей, которая способна объединяться не только в критические моменты, но и вообще всегда, мы должны понять, что в обществе нет места дискриминации и ограничению прав. Мы хотим быть свободными и равными!" — сообщается в официальном пресс-релизе движения.

Автор рисунка: Александр Грехов

Желающие подписать петицию на сайте президента, могут это сделать по ссылке выше (см. второй азбац).

Напомним, что в Украине с 2015 года ежегодно в июне (месяц ЛГБТ-прайда) проходит "Марш равенства". В нем принимают участие не только гомосексуальные люди, но и лица, поддерживающие их, родители ЛГБТ-детей и представители отечественной и иностранной культуры, политики и т.п.

В 2022 году прайд был вынуждено отменен — из-за войны, а в 2021-м его перенесли на осень. Тогда, к слову, во время шествия, не обошлось без упоминания кровавого диктатора владимира путина, которого яро ненавидят все украинцы. Адекватное отношение к стране-агрессору не разнится в зависимости от сексуальной ориентации. При этом, к слову, в россии ЛГБТ-отношения находятся под запретом и всячески попрекаются.