Укр

"Санта тоже может любить": в Норвегии к годовщине снятия запрета однополых отношений выпустили трогательную рекламу

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Кадр из видео "When Harry met Santa" Новость обновлена 28 ноября 2021, 16:01
Кадр из видео "When Harry met Santa"

Всего за несколько дней ролик посмотрело более 1,4 млн человек

Сотрудники Национальной почты Норвегии Posten Norge решили оригинально отметить пятидесятилетие отмены запрета ЛГБТ-отношений в стране. Для этого они выпустили специальное рождественское видео "When Harry met Santa", в котором Санта-Клаус нашел свою любовь.

Всего за несколько дней ролик с английскими титрами на YouTube посмотрело почти полтора миллиона человек.

Все видео снято в теплых тонах с подходящей к празднованию Рождества музыкой. Главным героем является мужчина по имени Гарри, который влюблен в Санта-Клауса и ежегодно к его приходу с подарками старается или украдкой увидеть его, или же сделать ему какой-то милый презент.

Однако его практически безответные чувства вызывают у него не всегда позитивные эмоции, и он решается на кардинальный шаг. 

Главным посылом ролика стало то, что уже половину столетия в Норвегии каждый человек может выбирать свою любовь вне зависимости от пола. Видео-открытка заканчивается поздравлением с Новым годом и Рождеством от "всех" ко "всем".

Интересно, что такую задумку высоко оценили не только в самой Норвегии, но и других странах, в том числе Украине.

К примеру, пользователь Facebook Сергей Сидоренко назвал ролик "очень крутой рекламой" и отметил, что "он просто вау". Очень многие комментаторы согласились с этим.

Оригинальное видео тоже собрало немало отзывов, при этом многие из них действительно позитивные. Также пользователи не упускают возможности пошутить о том, где же подевалась миссис Клаус (которая, согласно легенде, является женой Санты). Есть и те, кому ролик не зашел. Интересно и то, что издевательские и ироничные комментарии нередко встречаются на русском языке.

Как можно понять, в мире уже началась активная подготовка к празднованию Рождества и Нового года. К ней присоединился и "Телеграф", который рассказывал, каким образом можно приготовить вкусные имбирные пряники.

Теги:
#ЛГБТ #Норвегия #Видео #Рождество #Санта Клаус
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