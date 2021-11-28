"Санта тоже может любить": в Норвегии к годовщине снятия запрета однополых отношений выпустили трогательную рекламу

Всего за несколько дней ролик посмотрело более 1,4 млн человек

Сотрудники Национальной почты Норвегии Posten Norge решили оригинально отметить пятидесятилетие отмены запрета ЛГБТ-отношений в стране. Для этого они выпустили специальное рождественское видео "When Harry met Santa", в котором Санта-Клаус нашел свою любовь.

Всего за несколько дней ролик с английскими титрами на YouTube посмотрело почти полтора миллиона человек.

Все видео снято в теплых тонах с подходящей к празднованию Рождества музыкой. Главным героем является мужчина по имени Гарри, который влюблен в Санта-Клауса и ежегодно к его приходу с подарками старается или украдкой увидеть его, или же сделать ему какой-то милый презент.

Однако его практически безответные чувства вызывают у него не всегда позитивные эмоции, и он решается на кардинальный шаг.

Главным посылом ролика стало то, что уже половину столетия в Норвегии каждый человек может выбирать свою любовь вне зависимости от пола. Видео-открытка заканчивается поздравлением с Новым годом и Рождеством от "всех" ко "всем".

Интересно, что такую задумку высоко оценили не только в самой Норвегии, но и других странах, в том числе Украине.

К примеру, пользователь Facebook Сергей Сидоренко назвал ролик "очень крутой рекламой" и отметил, что "он просто вау". Очень многие комментаторы согласились с этим.

Оригинальное видео тоже собрало немало отзывов, при этом многие из них действительно позитивные. Также пользователи не упускают возможности пошутить о том, где же подевалась миссис Клаус (которая, согласно легенде, является женой Санты). Есть и те, кому ролик не зашел. Интересно и то, что издевательские и ироничные комментарии нередко встречаются на русском языке.

Как можно понять, в мире уже началась активная подготовка к празднованию Рождества и Нового года. К ней присоединился и "Телеграф", который рассказывал, каким образом можно приготовить вкусные имбирные пряники.