Создаем новогоднее настроение: как приготовить имбирные пряники

Ощущение праздника появится вместе с ароматом имбирных пряников в вашем доме

Длинные зимние вечера, особенно в канун новогодних праздников, могут стать веселее и приятнее, если проводить их с родными. Например, можно вместе с детьми приготовить печенье с шоколадом или вкусные и яркие имбирные пряники.

Рецептом пряников на своем канале в YouTube поделилась кондитер Лиза Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

100 гр. сахара (1-я часть);

100 мл воды (кипяток);

150 гр. сахара (2-я часть);

80 г сливочного масла;

100 гр. меда;

5 гр. соды;

40 гр. желтка;

500 гр. муки.

Микс пряностей: кардамон, гвоздика, бадьян, имбирь, корица.

Айсинг:

200 гр. сахарной пудры;

30 гр. белка;

15 мл лимоного сока;

Водорастворимый краситель.

Приготовление:

Тесто:

Высыпаем в сотейник с толстым дном сахар, растапливаем его до состояния карамели, перемешиваем термостабильной лопаткой. Добавляем кипяток. Засыпаем вторую часть сахара, перемешиваем. Добавляем сливочное масло. Мед, соду, желток. Перемешиваем. Добавляем карамельную массу в муку, замешиваем тесто. Пряности измельчаем в кофемолке, просеиваем и добавляем в тесто. Раскатываем тесто и убираем в холодильник на 12 часов. Толщина теста 0,8-1 см. Вынимаем тесто из холодильника, вырезаем формы, выкладываем на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 175 градусов, 12-15 минут.

Айсинг:

Смешиваем сахарную пудру с белком, добавляем 1 ст. л лимонного сока, добавляем водорастворимый краситель, перемешиваем. Закладываем в кондитерский мешок. Рисуем на пряниках.

Видеорецепт:

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