Создаем новогоднее настроение: как приготовить имбирные пряники
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Ощущение праздника появится вместе с ароматом имбирных пряников в вашем доме
Длинные зимние вечера, особенно в канун новогодних праздников, могут стать веселее и приятнее, если проводить их с родными. Например, можно вместе с детьми приготовить печенье с шоколадом или вкусные и яркие имбирные пряники.
Рецептом пряников на своем канале в YouTube поделилась кондитер Лиза Глинская.
Ингредиенты:
Тесто:
- 100 гр. сахара (1-я часть);
- 100 мл воды (кипяток);
- 150 гр. сахара (2-я часть);
- 80 г сливочного масла;
- 100 гр. меда;
- 5 гр. соды;
- 40 гр. желтка;
- 500 гр. муки.
- Микс пряностей: кардамон, гвоздика, бадьян, имбирь, корица.
Айсинг:
- 200 гр. сахарной пудры;
- 30 гр. белка;
- 15 мл лимоного сока;
- Водорастворимый краситель.
Приготовление:
Тесто:
- Высыпаем в сотейник с толстым дном сахар, растапливаем его до состояния карамели, перемешиваем термостабильной лопаткой.
- Добавляем кипяток.
- Засыпаем вторую часть сахара, перемешиваем.
- Добавляем сливочное масло.
- Мед, соду, желток. Перемешиваем.
- Добавляем карамельную массу в муку, замешиваем тесто.
- Пряности измельчаем в кофемолке, просеиваем и добавляем в тесто.
- Раскатываем тесто и убираем в холодильник на 12 часов. Толщина теста 0,8-1 см.
- Вынимаем тесто из холодильника, вырезаем формы, выкладываем на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 175 градусов, 12-15 минут.
Айсинг:
- Смешиваем сахарную пудру с белком, добавляем 1 ст. л лимонного сока, добавляем водорастворимый краситель, перемешиваем.
- Закладываем в кондитерский мешок.
- Рисуем на пряниках.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить необычный салат к новогоднему столу в виде мандаринок.
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