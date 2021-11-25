Укр

Создаем новогоднее настроение: как приготовить имбирные пряники

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Имбирные пряники не только красивые, но и вкусные
Имбирные пряники не только красивые, но и вкусные

Ощущение праздника появится вместе с ароматом имбирных пряников в вашем доме

Длинные зимние вечера, особенно в канун новогодних праздников, могут стать веселее и приятнее, если проводить их с родными. Например, можно вместе с детьми приготовить печенье с шоколадом или вкусные и яркие имбирные пряники.

Рецептом пряников на своем канале в YouTube поделилась кондитер Лиза Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 100 гр. сахара (1-я часть);
  • 100 мл воды (кипяток);
  • 150 гр. сахара (2-я часть);
  • 80 г сливочного масла;
  • 100 гр. меда;
  • 5 гр. соды;
  • 40 гр. желтка;
  • 500 гр. муки.
  • Микс пряностей: кардамон, гвоздика, бадьян, имбирь, корица.

Айсинг:

  • 200 гр. сахарной пудры;
  • 30 гр. белка;
  • 15 мл лимоного сока;
  • Водорастворимый краситель.

Приготовление:

Тесто:

  1. Высыпаем в сотейник с толстым дном сахар, растапливаем его до состояния карамели, перемешиваем термостабильной лопаткой.
  2. Добавляем кипяток.
  3. Засыпаем вторую часть сахара, перемешиваем.
  4. Добавляем сливочное масло.
  5. Мед, соду, желток. Перемешиваем.
  6. Добавляем карамельную массу в муку, замешиваем тесто.
  7. Пряности измельчаем в кофемолке, просеиваем и добавляем в тесто.
  8. Раскатываем тесто и убираем в холодильник на 12 часов. Толщина теста 0,8-1 см.
  9. Вынимаем тесто из холодильника, вырезаем формы, выкладываем на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 175 градусов, 12-15 минут.

Айсинг:

  1. Смешиваем сахарную пудру с белком, добавляем 1 ст. л лимонного сока, добавляем водорастворимый краситель, перемешиваем.
  2. Закладываем в кондитерский мешок.
  3. Рисуем на пряниках.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить необычный салат к новогоднему столу в виде мандаринок.

Теги:
#Рецепты #Новый год #Выпечка #Имбирные пряники
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