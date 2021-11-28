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"Санта теж може любити": у Норвегії до річниці зняття заборони одностатевих стосунків випустили зворушливу рекламу

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Кадр із відео "When Harry met Santa" Новина оновлена 28 листопада 2021, 16:01
Кадр із відео "When Harry met Santa"

Усього за кілька днів ролик переглянуло понад 1,4 млн осіб

Співробітники Національної пошти Норвегії Posten Norge вирішили оригінально відсвяткувати п’ятдесятиріччя відміни заборони ЛГБТ-стосунків у країні. Для цього вони випустили спеціальне різдвяне відео "When Harry met Santa", в якому Санта-Клаус знайшов своє кохання.

Усього за кілька днів ролик із англійськими титрами на YouTube подивилося майже півтора мільйона людей.

Все відео створено в теплих тонах із музикою, яка підходить до святкування Різдва. Головним героєм є чоловік на ім’я Гаррі, який закоханий у Санта-Клауса і щороку до його приходу з подарунками намагається чи крадькома побачити його, чи зробити йому якийсь милий презент.

Однак його почуття, які майже лишаються без відповіді, викликають у нього не завжди позитивні емоції, і він вирішується на кардинальний крок.

Головним посилом ролика стало те, що вже півстоліття у Норвегії кожна людина може вибирати своє кохання незалежно від статі. Відеолистівка закінчується привітанням з Новим роком та Різдвом від "всіх" до "всіх".

Цікаво, що такий задум високо оцінили не лише в самій Норвегії, а й в інших країнах, зокрема Україні.

Наприклад, користувач Facebook Сергій Сидоренко назвав ролик "дуже крутою рекламою" та зазначив, що "він просто вау". Дуже багато коментаторів погодилися з цим.

Оригінальне відео теж зібрало чимало відгуків, при цьому багато з них дійсно позитивні. Також користувачі не втрачають можливості пожартувати про те, де ж поділася місіс Клаус (яка, згідно з легендою, є дружиною Санти). Є й ті, кому ролик не сподобався. Цікаво й те, що знущальні та іронічні коментарі нерідко трапляються російською мовою.

Як можна зрозуміти, у світі вже розпочалася активна підготовка до святкування Різдва та Нового року. До неї приєднався і "Телеграф", який розповідав, як можна приготувати смачні імбирні пряники.

Теги:
#ЛГБТ #Норвегія #Відео #Різдво #Санта Клаус
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