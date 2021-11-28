"Санта теж може любити": у Норвегії до річниці зняття заборони одностатевих стосунків випустили зворушливу рекламу

Усього за кілька днів ролик переглянуло понад 1,4 млн осіб

Співробітники Національної пошти Норвегії Posten Norge вирішили оригінально відсвяткувати п’ятдесятиріччя відміни заборони ЛГБТ-стосунків у країні. Для цього вони випустили спеціальне різдвяне відео "When Harry met Santa", в якому Санта-Клаус знайшов своє кохання.

Усього за кілька днів ролик із англійськими титрами на YouTube подивилося майже півтора мільйона людей.

Все відео створено в теплих тонах із музикою, яка підходить до святкування Різдва. Головним героєм є чоловік на ім’я Гаррі, який закоханий у Санта-Клауса і щороку до його приходу з подарунками намагається чи крадькома побачити його, чи зробити йому якийсь милий презент.

Однак його почуття, які майже лишаються без відповіді, викликають у нього не завжди позитивні емоції, і він вирішується на кардинальний крок.

Головним посилом ролика стало те, що вже півстоліття у Норвегії кожна людина може вибирати своє кохання незалежно від статі. Відеолистівка закінчується привітанням з Новим роком та Різдвом від "всіх" до "всіх".

Цікаво, що такий задум високо оцінили не лише в самій Норвегії, а й в інших країнах, зокрема Україні.

Наприклад, користувач Facebook Сергій Сидоренко назвав ролик "дуже крутою рекламою" та зазначив, що "він просто вау". Дуже багато коментаторів погодилися з цим.

Оригінальне відео теж зібрало чимало відгуків, при цьому багато з них дійсно позитивні. Також користувачі не втрачають можливості пожартувати про те, де ж поділася місіс Клаус (яка, згідно з легендою, є дружиною Санти). Є й ті, кому ролик не сподобався. Цікаво й те, що знущальні та іронічні коментарі нерідко трапляються російською мовою.

Як можна зрозуміти, у світі вже розпочалася активна підготовка до святкування Різдва та Нового року. До неї приєднався і "Телеграф", який розповідав, як можна приготувати смачні імбирні пряники.