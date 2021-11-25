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Створюємо новорічний настрій: як приготувати імбирні пряники

Автор
Тетяна Веремєєва
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Імбирні пряники не лише гарні, а й смачні
Імбирні пряники не лише гарні, а й смачні

Відчуття свята з’явиться разом із ароматом імбирних пряників у вашому будинку

Довгі зимові вечори, особливо напередодні новорічних свят, можуть стати веселішими та приємнішими, якщо проводити їх з рідними. Наприклад, можна разом із дітьми приготувати печиво з шоколадом чи смачні та яскраві імбирні пряники.

Рецептом пряників на своєму каналі на YouTube поділилася кондитер Ліза Глінська.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 100 гр. цукру (1 частина);
  • 100 мл води (окріп);
  • 150 гр. цукру (2-а частина);
  • 80 г вершкового масла;
  • 100 гр. меду;
  • 5 гр. соди;
  • 40 гр. жовтка;
  • 500 гр. борошна.
  • Мікс прянощів: кардамон, гвоздика, бадьян, імбир, кориця.

Айсінг:

  • 200 гр. цукрової пудри;
  • 30 гр. білка;
  • 15 мл лимонного соку;
  • Водорозчинний барвник.

Приготування:

Тісто:

  1. Висипаємо в сотейник із товстим дном цукор, розтоплюємо його до стану карамелі, перемішуємо термостабільною лопаткою.
  2. Додаємо окріп.
  3. Засипаємо другу частину цукру, перемішуємо.
  4. Додаємо вершкове масло.
  5. Мед, соду, жовток. Перемішуємо.
  6. Додаємо карамельну масу в борошно, замішуємо тісто.
  7. Прянощі подрібнюємо в кавомолці, просіюємо і додаємо в тісто.
  8. Розгортаємо тісто і прибираємо в холодильник на 12 годин. Товщина тіста 0,8-1 см.
  9. Виймаємо тісто з холодильника, вирізаємо форми, викладаємо на лист з пергаментом і випікаємо при температурі 175 градусів, 12-15 хвилин.

Айсінг:

  1. Змішуємо цукрову пудру із білком, додаємо 1 ст. л лимонного соку, додаємо водорозчинний барвник, перемішуємо.
  2. Закладаємо у кондитерський мішок.
  3. Малюємо на пряниках.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незвичайний салат до новорічного столу у вигляді мандаринок.

Теги:
#Рецепти #Новий рік #Випічка #Імбирні пряники
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