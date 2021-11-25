Створюємо новорічний настрій: як приготувати імбирні пряники

Відчуття свята з’явиться разом із ароматом імбирних пряників у вашому будинку

Довгі зимові вечори, особливо напередодні новорічних свят, можуть стати веселішими та приємнішими, якщо проводити їх з рідними. Наприклад, можна разом із дітьми приготувати печиво з шоколадом чи смачні та яскраві імбирні пряники.

Рецептом пряників на своєму каналі на YouTube поділилася кондитер Ліза Глінська.

Інгредієнти:

Тісто:

100 гр. цукру (1 частина);

100 мл води (окріп);

150 гр. цукру (2-а частина);

80 г вершкового масла;

100 гр. меду;

5 гр. соди;

40 гр. жовтка;

500 гр. борошна.

Мікс прянощів: кардамон, гвоздика, бадьян, імбир, кориця.

Айсінг:

200 гр. цукрової пудри;

30 гр. білка;

15 мл лимонного соку;

Водорозчинний барвник.

Приготування:

Тісто:

Висипаємо в сотейник із товстим дном цукор, розтоплюємо його до стану карамелі, перемішуємо термостабільною лопаткою. Додаємо окріп. Засипаємо другу частину цукру, перемішуємо. Додаємо вершкове масло. Мед, соду, жовток. Перемішуємо. Додаємо карамельну масу в борошно, замішуємо тісто. Прянощі подрібнюємо в кавомолці, просіюємо і додаємо в тісто. Розгортаємо тісто і прибираємо в холодильник на 12 годин. Товщина тіста 0,8-1 см. Виймаємо тісто з холодильника, вирізаємо форми, викладаємо на лист з пергаментом і випікаємо при температурі 175 градусів, 12-15 хвилин.

Айсінг:

Змішуємо цукрову пудру із білком, додаємо 1 ст. л лимонного соку, додаємо водорозчинний барвник, перемішуємо. Закладаємо у кондитерський мішок. Малюємо на пряниках.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незвичайний салат до новорічного столу у вигляді мандаринок.