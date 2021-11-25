Створюємо новорічний настрій: як приготувати імбирні пряники
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Відчуття свята з’явиться разом із ароматом імбирних пряників у вашому будинку
Довгі зимові вечори, особливо напередодні новорічних свят, можуть стати веселішими та приємнішими, якщо проводити їх з рідними. Наприклад, можна разом із дітьми приготувати печиво з шоколадом чи смачні та яскраві імбирні пряники.
Рецептом пряників на своєму каналі на YouTube поділилася кондитер Ліза Глінська.
Інгредієнти:
Тісто:
- 100 гр. цукру (1 частина);
- 100 мл води (окріп);
- 150 гр. цукру (2-а частина);
- 80 г вершкового масла;
- 100 гр. меду;
- 5 гр. соди;
- 40 гр. жовтка;
- 500 гр. борошна.
- Мікс прянощів: кардамон, гвоздика, бадьян, імбир, кориця.
Айсінг:
- 200 гр. цукрової пудри;
- 30 гр. білка;
- 15 мл лимонного соку;
- Водорозчинний барвник.
Приготування:
Тісто:
- Висипаємо в сотейник із товстим дном цукор, розтоплюємо його до стану карамелі, перемішуємо термостабільною лопаткою.
- Додаємо окріп.
- Засипаємо другу частину цукру, перемішуємо.
- Додаємо вершкове масло.
- Мед, соду, жовток. Перемішуємо.
- Додаємо карамельну масу в борошно, замішуємо тісто.
- Прянощі подрібнюємо в кавомолці, просіюємо і додаємо в тісто.
- Розгортаємо тісто і прибираємо в холодильник на 12 годин. Товщина тіста 0,8-1 см.
- Виймаємо тісто з холодильника, вирізаємо форми, викладаємо на лист з пергаментом і випікаємо при температурі 175 градусів, 12-15 хвилин.
Айсінг:
- Змішуємо цукрову пудру із білком, додаємо 1 ст. л лимонного соку, додаємо водорозчинний барвник, перемішуємо.
- Закладаємо у кондитерський мішок.
- Малюємо на пряниках.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незвичайний салат до новорічного столу у вигляді мандаринок.
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