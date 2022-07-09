На війні кожен день може стати останнім: в Україні просять узаконити одностатеві шлюби

Насамперед ініціатива стосується військовослужбовців, які є представниками ЛГБТ і хотіли б офіційно підтвердити свій зв’язок із партнером

В Україні з’явилася петиція щодо легалізації ЛГБТ-шлюбів, адресована президенту Володимиру Зеленському. Головна мета такої ініціативи — зрівняти в правах гетеросексуальних та гомосексуальних людей, які під час війни з росією однаково стали на захист батьківщини.

Ініціаторкою петиції виступила Анастасія Совенко, яка наголосила, що під час активних бойових дій кожен день для будь-кого може стати останнім. Представники ЛГБТ ж часто позбавлені можливості офіційно підтримати партнера в лікарні або нормально влаштувати церемонію прощання з ним у разі загибелі — немає необхідних прав, які мають гетеросексуальні пари.

"Нехай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю та мати офіційний документ, який підтверджує це", — написала авторка звернення до президента.

Зазначимо, що станом на 10:50 ранку 9 липня свій підпис під петицією залишили 23 889 осіб з 25 000 необхідних для розгляду звернення президентом.

Петиція про дозвіл ЛГБТ-шлюбів

Ініціативу щодо рівності гетеросексуальних та гомосексуальних сімей підтримав і громадський рух "Гендер у деталях". Як зазначили його представники, зараз багато ЛГБТ-людей займаються військовою справою або забезпечують нормальну роботу економіки України в тилу.

"Але попри їхній дієвий внесок у нашу перемогу, їх продовжують дискримінувати! Якщо ми хочемо, щоб наша країна була справжньою родиною, яка здатна об’єднуватися не тільки в критичні моменти, а й взагалі завжди, ми повинні зрозуміти, що в суспільстві немає місця дискримінації і обмеженню прав. Ми хочемо бути вільними та рівними!" — повідомляється в офіційному пресрелізі руху.

Автор малюнка: Олександр Грєхов

Бажаючі підписати петицію на сайті президента можуть це зробити за посиланням вище (див. другий азбац).

Нагадаємо, що в Україні з 2015 року щороку у червні (місяць ЛГБТ-прайду) проходить "Марш рівності". У ньому беруть участь не лише гомосексуальні люди, а й особи, які їх підтримують, батьки ЛГБТ-дітей та представники вітчизняної та іноземної культури, політики тощо.

2022 року прайд був вимушено скасований — через війну, а 2021-го його перенесли на осінь. Тоді, до речі, під час ходи не обійшлося без згадки кривавого диктатора володимира путіна, якого яро ненавидять усі українці. Адекватне ставлення до країни-агресора аж ніяк не залежить від сексуальної орієнтації. При цьому, до речі, у росії ЛГБТ-відносини перебувають під забороною і всіляко піддаються гонінням.