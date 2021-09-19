На прайді у Києві не обійшлося без Путіна: ексклюзивний фоторепортаж

На акції ЛГБТ-руху згадали про Путіна.

У неділю, 19 вересня, в Києві пройшов масштабний марш представників ЛГБТ-спільноти. За попередніми оцінками, в ньому брали участь близько 5 тисяч осіб.

На місці побував кореспондент "Телеграфа", який зняв те, як виглядала хода.

Крім райдужних прапорів і традиційної для подібних заходів символіки, в натовпі можна було помітити також чорно-червоні та державні прапори України.

Марш представників ЛГБТ в Києві

Крім того, на чолі колони йшли люди військовій формі з банером, що закликає допомогти пораненим українським військовим.

Військовослужбовці на марші ЛГБТ в Києві

Також на марші були помічені люди зі згадуванням про російського президента Володимира Путіна.

Дівчина в куртці з написом ПТН-ХЛО під час маршу ЛГБТ в Києві

Акція представників ЛГБТ-спільноти почалася близько 9:00 на вул. Володимирській. Звідти учасники рушили по бульвару Шевченка в бік вулиці Толстого, де демонстрація і завершилася.

В акції взяли участь і політики, серед яких посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, нардеп Інна Совсун (фракція "Голос") і депутат Київради Євгенія Кулеба.

Основною вимогою учасників демонстрації було просування норм українського законодавства, що стосуються протидії дискримінації за ознаками гендерної приналежності та сексуальної орієнтації.

Як повідомлялося раніше, 12 вересня подібна акція відбулася в Харкові, тоді на акцію вийшли близько тисячі учасників.