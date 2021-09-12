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У Харкові пройшов марш представників ЛГБТ: як це було (відео)

Автор
Г. Лубенець
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ЛГБТ-прайд в Харкові Новина оновлена 12 вересня 2021, 15:42
ЛГБТ-прайд в Харкові

Учасників маршу охороняли поліціянти.

У Харкові в неділю, 12 вересня, члени ЛГБТ спільноти провели марш із закликом зупинити дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, а також забезпечити захист меншин.

Трансляцію заходу проводило "Суспільне"

Учасники "Харків прайду" зібралися біля станції метро "Держпром" звідки пішли по проспекту Науки в бік Олексіївки.

Всього за оцінками спостерігачів на акцію прийшли більше тисячі учасників. Їх марш охороняли десятки поліціянтів.

Рух транспорту було перекрито від вулиці Трінклера до проспекту Науки та на ділянці від площі Свободи до вул. Отакара Яроша.

На марш людей пускали тільки після перевірки особистих речей, а учасники акції пообіцяли, що вона буде проводитися з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Разом з тим не обійшлося і без провокацій. Один чоловік намагався накинутися на демонстрантів з криками "смерть ЛГБТ", але його перехопили правоохоронці.

Інша група чоловіків намагалася спалити райдужний прапор, але як видно на кадрах, поширених телеграм-каналом "Ху ** ий Харків", їх спроби успіхом не увінчалися.

В цілому, марш в Харкові пройшов в більш спокійній обстановці, ніж аналогічні в Києві та Одесі.

Як відомо, в столиці марш намагалися зірвати "ЛГБТ рейв", через що сталися зіткнення активістів з силовиками неподалік від будівлі Офісу президента.

В Одесі ж члени "Традиції і порядку" напали на поліціянтів після завершення маршу, через що постраждали близько 30 правоохоронців.

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