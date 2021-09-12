Укр

В Харькове прошел марш представителей ЛГБТ: как это было (видео)

Автор
Г. Лубенец
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ЛГБТ-прайд в Харькове Новость обновлена 12 сентября 2021, 14:45
ЛГБТ-прайд в Харькове

Участников марша охраняли полицейские.

В Харькове в воскресенье, 12 сентября, члены ЛГБТ сообщества провели марш с призывом остановить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также обеспечить защиту меньшинств.

Трансляцию мероприятия проводило "Суспільне"

Участники "Харьков прайда" собрались возле станции метро "Госпром" откуда последовали по проспекту Науки в сторону Алексеевки.

Всего по оценкам наблюдателей на акцию пришли более сотни участников. Их марш охраняли десятки полицейских.

Движение транспорта было перекрыто от улицы Тринклера до проспекта Науки и на участке от площади Свободы до ул Отакара Яроша.

На марш людей пускали только после проверки личных вещей, а участники акции пообещали, что она будет проводиться с соблюдением всех карантинных ограничений.

Вместе с тем не обошлось и без провокаций. Один мужчина пытался наброситься на демонстрантов с криками "смерть ЛГБТ", но его перехватили правоохранители.

Другая группа мужчин пыталась сжечь радужный флаг, но как видно на кадрах, распространенных телеграм-каналом "Ху**ый Харьков", их попытки успехом не увенчались.

В целом, марш в Харькове прошел в более спокойной обстановке, нежели аналогичные в Киеве и Одессе.

Как известно, в столице марш пытались сорвать "ЛГБТ рейв", из-за чего произошли столкновения активистов с силовиками неподалеку от здания Офиса президента.

В Одессе же члены "Традиции и порядка" напали на полицейских после завершения марша, из-за чего пострадали около 30 правоохранителей.

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