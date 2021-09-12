В Харькове прошел марш представителей ЛГБТ: как это было (видео)
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Участников марша охраняли полицейские.
В Харькове в воскресенье, 12 сентября, члены ЛГБТ сообщества провели марш с призывом остановить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также обеспечить защиту меньшинств.
Трансляцию мероприятия проводило "Суспільне"
Участники "Харьков прайда" собрались возле станции метро "Госпром" откуда последовали по проспекту Науки в сторону Алексеевки.
Всего по оценкам наблюдателей на акцию пришли более сотни участников. Их марш охраняли десятки полицейских.
Движение транспорта было перекрыто от улицы Тринклера до проспекта Науки и на участке от площади Свободы до ул Отакара Яроша.
На марш людей пускали только после проверки личных вещей, а участники акции пообещали, что она будет проводиться с соблюдением всех карантинных ограничений.
Вместе с тем не обошлось и без провокаций. Один мужчина пытался наброситься на демонстрантов с криками "смерть ЛГБТ", но его перехватили правоохранители.
Другая группа мужчин пыталась сжечь радужный флаг, но как видно на кадрах, распространенных телеграм-каналом "Ху**ый Харьков", их попытки успехом не увенчались.
В целом, марш в Харькове прошел в более спокойной обстановке, нежели аналогичные в Киеве и Одессе.
Как известно, в столице марш пытались сорвать "ЛГБТ рейв", из-за чего произошли столкновения активистов с силовиками неподалеку от здания Офиса президента.
В Одессе же члены "Традиции и порядка" напали на полицейских после завершения марша, из-за чего пострадали около 30 правоохранителей.
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