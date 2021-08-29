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После ЛГБТ-прайда в Одессе неизвестные напали на правоохранителей: 29 копов пострадали (фото и видео)

Автор
А. Дворовенко
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После ЛГБТ-прайда в Одессе неизвестные напали на правоохранителей: 29 копов пострадали (фото и видео) Новость обновлена 29 августа 2021, 11:37
В Одессе после ЛГБТ-прайда напали на правоохранителей

Правоохранители получили телесные повреждения и ожоги глаз слезоточивым газом

В Одессе в субботу, 28 августа, прошел ЛГБТ-прайд, по завершению которого не обошлось без провокаций и массовых задержаний. Кроме того, пострадали 29 правоохранителей, на которых напала группа неизвестных.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что через 20 минут после ЛГБТ-прайда на улице Дерибасовской группа неизвестных набросилась на стражей порядка, применяя при этом слезоточивый газ.

Во время драки пострадали 29 сотрудников полиции — они получили телесные повреждения и ожоги глаз от слезоточивого газа.

По факту нападения было задержано 51 человека. Им грозит ответственность сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа);
  • ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки);
  • ч.4 ст.296 (хулиганство).

Напомним, что проведению марша ЛГБТ в Одессе пытались помешать представители организации "Традиции и порядок", однако к столкновениям с полицией протесты не дошли. Было задержано около 35 противников прайда, которых доставили в Приморское отделение полиции.

Также "Телеграф" сообщал, что посольство США в Украине предупредило американцев об опасности на ЛГБТ-прайдах со стороны "экстремистских групп".

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