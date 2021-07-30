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Возле ОП потасовки: активисты пытались прорваться через кордон полиции к участникам ЛГБТ-прайда (видео)
Возле ОП потасовки: активисты пытались прорваться через кордон полиции к участникам ЛГБТ-прайда (видео)
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Возле ОП потасовки: активисты пытались прорваться через кордон полиции к участникам ЛГБТ-прайда (видео)

Возле ОП потасовки: активисты пытались прорваться через кордон полиции к участникам ЛГБТ-прайда (видео)
16:42 Сегодня Телеграф

В Киеве на акции ЛГБТ-сообщества, которая состоялась 30 июля под Офисом президента, произошли потасовки. Дрались представители секс-меньшинств и участники праворадикальных организаций. 

О драках с места событий передает корреспондент "Телеграфа".

Вскоре после начала потасовок в конфликт вмешались копы: чтобы прекратить драку, они применили слезоточивый газ. Есть информация о первых задержанных, правда, пока непонятно, представителей каких организаций увезли в райотдел полиции для выяснения обстоятельств. Данных о пострадавших нет.

Отметим, что изначально активисты планировали устроить ЛГБТ-прайд в формате рейва. Задача была объединить две темы: отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке, а также незащищенности ЛГБТ-сообщества в Украине.

На момент выхода новости конфликт продолжается. Радикалы пытаются прорваться через кордоны полиции к участникам прайда.

Автор фото и видео - Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, марш достоинства ЛГБТК-организаций, который должен был пройти  в грузинской столице Тбилиси, отменили после нападений на участников и журналистов.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 337

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Киев, ЛГБТ, Драка, Потасовка, Радикалы.
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