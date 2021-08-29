Після ЛГБТ-прайду в Одесі невідомі напали на правоохоронців: 29 копів постраждали (фото та відео)
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Правоохоронці отримали тілесні ушкодження та опіки очей сльозогінним газом
В Одесі у суботу, 28 серпня, пройшов ЛГБТ-прайд, по завершенню якого не обійшлося без провокацій та масових затримань. Крім того, постраждали 29 правоохоронців, на яких накинулася група невідомих.
Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.
Зазначається, що через 20 хвилин після ЛГБТ-прайду на вулиці Дерибасівській група невідомих осіб накинулась на правоохоронців, застосовуючи при цьому сльозогінний газ.
Під час бійки постраждали 29 працівників поліції — вони отримали тілесні ушкодження та опіки очей від сльозогінного газу.
За фактом нападу було затримано 51 особу. Їм загрожує відповідальність одразу за трьома статтями Кримінального кодексу:
- ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);
- ч.1 ст.294 (Масові заворушення);
- ч.4 ст.296 (Хуліганство).
Нагадаємо, що проведенню маршу ЛГБТ у Одесі намагалися завадити представники організації "Традиції і Порядок", однак до сутичок з поліцією протести не дійшли. Було затримано близько 35 противників прайду, яких доставили в Приморське відділення поліції.
Також "Телеграф" повідомляв, що посольство США в Україні попередило американців про небезпеку на ЛГБТ-прайдах з боку "екстремістських груп".
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