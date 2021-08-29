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Після ЛГБТ-прайду в Одесі невідомі напали на правоохоронців: 29 копів постраждали (фото та відео)

Автор
А. Дворовенко
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Після ЛГБТ-прайду в Одесі невідомі напали на правоохоронців: 29 копів постраждали (фото та відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 11:37
У Одесі після ЛГБТ-прайду напали на правоохоронців

Правоохоронці отримали тілесні ушкодження та опіки очей сльозогінним газом

В Одесі у суботу, 28 серпня, пройшов ЛГБТ-прайд, по завершенню якого не обійшлося без провокацій та масових затримань. Крім того, постраждали 29 правоохоронців, на яких накинулася група невідомих.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Зазначається, що через 20 хвилин після ЛГБТ-прайду на вулиці Дерибасівській група невідомих осіб накинулась на правоохоронців, застосовуючи при цьому сльозогінний газ.

Під час бійки постраждали 29 працівників поліції — вони отримали тілесні ушкодження та опіки очей від сльозогінного газу. 

За фактом нападу було затримано 51 особу. Їм загрожує відповідальність одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: 

  • ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);
  • ч.1 ст.294 (Масові заворушення);
  • ч.4 ст.296 (Хуліганство). 

Нагадаємо, що проведенню маршу ЛГБТ у Одесі намагалися завадити представники організації "Традиції і Порядок", однак до сутичок з поліцією протести не дійшли. Було затримано близько 35 противників прайду, яких доставили в Приморське відділення поліції. 

Також "Телеграф" повідомляв, що посольство США в Україні попередило американців про небезпеку на ЛГБТ-прайдах з боку "екстремістських груп".

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