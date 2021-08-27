"Існує ймовірність насильства": посольство США попередило американців про небезпеку під час ЛГБТ-прайдів в Україні
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Громадян США закликають уникати натовпів і демонстрацій
Громадян США закликають бути обережними під час ЛГБТ-прайдів, які найближчим часом мають пройти у Одесі, Харкові та Києві. Небезпеку становлять учасники "екстремістських груп".
Відповідне попередження у п’ятницю, 27 серпня, опублікувало посольство США в Україні.
У посольстві зазначили, що у районах проведення прайдів зростає ймовірність насильства, а причиною цього є "негативна увага з боку екстремістських груп".
"Ці групи раніше перешкоджали проведенню прайдів в Україні за допомогою контр-демонстрацій і фізичних нападів, а також можуть підбурювати до насильства під час подій цього року", — йдеться у повідомленні.
Громадян США закликають уникати натовпів і демонстрацій, бути обережними, поводитися стримано та слідкувати за інформацією у ЗМІ.
При цьому зазначається, що ЛГБТ-прайди мають пройти в Одесі (28 серпня), Харкові (12 вересня) і Києві (19 вересня). Прайди супроводжуватимуться посиленою присутністю поліції і закриттям доріг, тому рух у цих районах може бути ускладнено.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядав ЛГБТ-рейв у Києві, який відбувся 30 серпня у центрі Києва. Учасники заходу прагнули привернути увагу поліції до електронної музики та теми незахищеності представників ЛГБТ в Україні.
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