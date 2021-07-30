Ярко и вызывающе: как выглядят участники ЛГБТ-прайда в Киеве (фоторепортаж)

В пятницу, 30 июля, в центре Киева проходит ЛГБТ-акция в формате музыкального рейва "Рейвах Прайд".

Участники собираются направится к Офису президента, чтобы выразить поддержку принятия правительственного законопроекту №5488 об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Со слов активистов акции: цель мероприятия - объединить две темы, отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенности ЛГБТ сообщества в Украине.

С места событий о ходе мероприятия сообщает корреспондент "Телеграфа".

Автор фото и видео - Ян Доброносов, "Телеграф".

Следует отметить, что на пересечении улиц Банковой и Институтской собрались также противники ЛГБТ-движения. Они спровоцировали конфликт и внезапно начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. Некоторые противники акции во время схватки оказывались на земле.

Позже стало известно о задержании участников конфликта. О точном количестве задержанных пока не сообщается.