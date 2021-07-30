В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на "мосту Кличко": мужчина объяснил свой поступок (фото)

В одном из киевских хостелов задержали мужчину, который 29 июля разбил стекло на пешеходно-велосипедном мосту столицы.

Об этом 30 июля сообщает Полиция Киева на странице в Facebook.

Вчера сотрудники коммунального предприятия обратились к полицейским с известием о том, что обнаружили повреждения на двух информационно-макетных стеклах моста в Печерском районе.

Правоохранители прибыли на место происшествия и задокументировали инцидент.

После этого они посмотрели видео с камер наблюдения, на котором видно, как неизвестный разбивает стекла и скрывается с места преступления.

"В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины », - рассказывает начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.