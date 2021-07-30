Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Мясо и молоко подорожают или частично исчезнут с прилавков: как новый закон повлияет на рынок и потребителя
Мясо и молоко подорожают или частично исчезнут с прилавков: как новый закон повлияет на рынок и потребителя
Раньше выпады Арахамии в адрес Запада могли бы простить, но сейчас это вряд ли сойдет с рук, - эксперт
Раньше выпады Арахамии в адрес Запада могли бы простить, но сейчас это вряд ли сойдет с рук, - эксперт
Офис президента заминировали, - СМИ
Офис президента заминировали, - СМИ
Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности
Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности

В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на "мосту Кличко": мужчина объяснил свой поступок (фото)

В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на "мосту Кличко": мужчина объяснил свой поступок (фото)
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Нацполиция

В одном из киевских хостелов задержали мужчину, который 29 июля разбил стекло на пешеходно-велосипедном мосту столицы.

Об этом 30 июля сообщает Полиция Киева на странице в Facebook.

Вчера сотрудники коммунального предприятия обратились к полицейским с известием о том, что обнаружили повреждения на двух информационно-макетных стеклах моста в Печерском районе.

Правоохранители прибыли на место происшествия и задокументировали инцидент.

После этого они посмотрели видео с камер наблюдения, на котором видно, как неизвестный разбивает стекла и скрывается с места преступления.

"В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины », - рассказывает начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Правонарушитель пояснил, что приехал в столицу отдохнуть и того дня гулял по мосту. Проверяя эго на прочность, мужчина случайно сломал сооружение.

Полицейские внесли сведения о случае в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Как говорят правоохранители, сейчас следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении в содеянном, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения. 

Согласно санкции статьи УПКУ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 июля в Киеве на проспекте Победы обрушилась часть моста и упала на автомобиль.

Напоминаем, что в ночь на 30 июля в Киеве прогремел взрыв - есть жертва.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 153

Все по теме:

Киев, Печерский район, Нацполиция Киева, Мост Кличко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
02 Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото
03 День Марины Лазаревой 30 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот праздник
04 "Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
05 Пожар в Турции: туристы спят на улицах, к тушению привлекли авиацию (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко зовет российскую армию в Беларусь: что его всполошило
Лукашенко зовет российскую армию в Беларусь: что его всполошило
В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на &quot;мосту Кличко&quot;: мужчина объяснил свой поступок (фото)
В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на "мосту Кличко": мужчина объяснил свой поступок (фото)
В Москве нашли мертвым звезду сериалов &quot;Марш Турецкого&quot; и &quot;Закон и порядок&quot;: тело пролежало более 10 дней
В Москве нашли мертвым звезду сериалов "Марш Турецкого" и "Закон и порядок": тело пролежало более 10 дней
Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел (фото)
Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь