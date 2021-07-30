В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на "мосту Кличко": мужчина объяснил свой поступок (фото)

В одном из киевских хостелов задержали мужчину, который 29 июля разбил стекло на пешеходно-велосипедном мосту столицы.
Об этом 30 июля сообщает Полиция Киева на странице в Facebook.
Вчера сотрудники коммунального предприятия обратились к полицейским с известием о том, что обнаружили повреждения на двух информационно-макетных стеклах моста в Печерском районе.
Правоохранители прибыли на место происшествия и задокументировали инцидент.
После этого они посмотрели видео с камер наблюдения, на котором видно, как неизвестный разбивает стекла и скрывается с места преступления.
"В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины », - рассказывает начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.
Правонарушитель пояснил, что приехал в столицу отдохнуть и того дня гулял по мосту. Проверяя эго на прочность, мужчина случайно сломал сооружение.
Полицейские внесли сведения о случае в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как говорят правоохранители, сейчас следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении в содеянном, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Согласно санкции статьи УПКУ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 июля в Киеве на проспекте Победы обрушилась часть моста и упала на автомобиль.
Напоминаем, что в ночь на 30 июля в Киеве прогремел взрыв - есть жертва.