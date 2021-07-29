В Киеве повредили стекла "моста Кличко" (видео)

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве разбили стекло. Последствия инцидента заметили утром во время уборки. Если в предыдущий раз вандалы покусились на стеклянный пол, то в этот раз на мосту через Владимирский спуск повредили информационные стекла.

Об этом сообщает сайт Киевской горгосадминистрации.

Разбитые стекла - макеты, которые дают возможность понять из чего сделана стеклянная часть моста.

(Фото: КГГА)

Вандал, разбивший стекло информационного макета попал на видео. Чтобы разбить стекло, ему понадобилось два удара.

В КГГА отметили, что ему самому лучше сдаться и оплатить штраф. Расследованием займется столичная полиция.

Случаи вандализма в Украине не редки. Так, в Харькове молодой парень открутил гранитный шар на Набережной и бросил его в воду. А во Львове повредили Мемориал Небесной сотни - пострадало стеклянное ограждение.