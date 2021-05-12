У центрі Харкова 18-річний хлопець скинув гранітну кулю в річку: мережа кипить від обурення (відео)

Сьогодні, 12 травня, в Мережі з'явилося відео, як 18-річний харків'янин на ім'я Олександр на Гімназійній набережній в центрі міста відкручує гранітну кулю і кидає її в річку.

Запис, знятий на камеру мобільного, ймовірно, приятелем юного вандала, опублікувало в "Фейсбук" співтовариство "Жити в Харкові".

У поліції акт вандалізму поки не прокоментували. А от харків'яни виклали Інстаграм-сторінку "героя" і щосили обговорюють його вчинок.

Деякі впевнені: хлопця і його батьків потрібно покарати, відкривши кримінальне провадження. Інші ж вражені тим, як Олександру вдалося відкрутити важку гранітну кулю, і вимагають провести перевірку аналогічних виробів на набережній. Мовляв, в улюбленому серед харків'ян місці гуляти небезпечно.

Треті ж переконані, що Сашка варто змусити пірнути в річку, дістати кулю і прикрутити його на місце.

Раніше ми писали, що мережу вразив вчинок "автовандала" в Харкові.