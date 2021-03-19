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Это такая редкость: сеть впечатлил поступок "автовандала" в Харькове

Это такая редкость: сеть впечатлил поступок "автовандала" в Харькове
23:36 Сегодня Телеграф

В Харькове водитель въехал в номерной знак другой машины и скрылся с места ДТП, но оставил записку, которая поразила сеть.

Об этом сообщили в Инстаграм-группе "Харьков 1654". Там также поделились фото помятых номеров авто и записку водителя.

"Плохо, что ударил. Хорошо, что Человек", - прокомментировали поступок водителя в Инста-группе в пятницу 19 марта.

В самой записке водитель рассказал о повреждении авто, и выразил готовность компенсировать траты на его ремонт оставив свой номер.

 
 
 
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A post shared by Харьков 1654 (@kharkiv_1654)

 

На пользователей сети такой поступок произвел хорошее впечатление, многие хвалили за это водителя.

скрин

скриншот

Стоит напомнить, что 19 марта утром на автодороге "Киев-Одесса" возле въезда в город Умань произошло ДТП: легковушка Skoda Superb въехала в грузовик Renault Magnum, после чего загорелась.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Харьков.
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