Это такая редкость: сеть впечатлил поступок "автовандала" в Харькове

В Харькове водитель въехал в номерной знак другой машины и скрылся с места ДТП, но оставил записку, которая поразила сеть.

Об этом сообщили в Инстаграм-группе "Харьков 1654". Там также поделились фото помятых номеров авто и записку водителя.

"Плохо, что ударил. Хорошо, что Человек", - прокомментировали поступок водителя в Инста-группе в пятницу 19 марта.

В самой записке водитель рассказал о повреждении авто, и выразил готовность компенсировать траты на его ремонт оставив свой номер.

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На пользователей сети такой поступок произвел хорошее впечатление, многие хвалили за это водителя.

Стоит напомнить, что 19 марта утром на автодороге "Киев-Одесса" возле въезда в город Умань произошло ДТП: легковушка Skoda Superb въехала в грузовик Renault Magnum, после чего загорелась.