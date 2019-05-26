Полиция взялась за расследование повреждения моста в Киеве

Новости Украины: В Киеве обследуют поврежденные фрагменты стеклянного моста, движение по нему ограничили.

Следователи и криминалисты обследуют поврежденные фрагменты стеклянного пола нового моста в Киеве, движение на этом участке моста пока ограничено.

Об этом сообщает полиция Киева.

"На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, в настоящее время осмотр проводит следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с привлечением криминалистов. Обстоятельства повреждения стекла устанавливаются", - отмечается в сообщении.

На время работы экспертов движение на этом участке моста временно ограничено, поэтому правоохранительные органы просят граждан с пониманием отнестись к таким мерам.

Отмечается, что событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательного осмотра ему будет дана правовая квалификация.