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Полиция взялась за расследование повреждения моста в Киеве

Полиция взялась за расследование повреждения моста в Киеве
22:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве обследуют поврежденные фрагменты стеклянного моста, движение по нему ограничили.

Следователи и криминалисты обследуют поврежденные фрагменты стеклянного пола нового моста в Киеве, движение на этом участке моста пока ограничено.

Об этом сообщает полиция Киева.

"На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, в настоящее время осмотр проводит следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с привлечением криминалистов. Обстоятельства повреждения стекла устанавливаются", - отмечается в сообщении.

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На время работы экспертов движение на этом участке моста временно ограничено, поэтому правоохранительные органы просят граждан с пониманием отнестись к таким мерам.

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Отмечается, что событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательного осмотра ему будет дана правовая квалификация.

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Киев, Мост, Мост в Киеве.
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