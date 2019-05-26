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В Киеве состоялось открытие "стеклянного" пешеходного моста (Фото и видео)

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В Киеве состоялось открытие "стеклянного" пешеходного моста (Фото и видео)
04:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Киеве открыт новый пешеходно-велосипедный мост.

В субботу, 25 мая, ко Дню Киева с участием мэра столицы Виталия Кличко состоялось открытие пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, мэр Киева прошелся со своим братом, украинским боксером Владимиром Кличко, по новому мосту вместе с сотнями киевлян, который пришли на торжественное мероприятие. Некоторые из киевлян проехались по мосту на велосипедах. Кличко открыл для киевлян новый мост и рассказал историю строительства нового туристического объекта Киева.

"Этот пешеходный мост соединяет парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый". Планы построить этот мост были еще более ста лет назад, и я очень рад, что наконец мы смогли реализовать планы многих поколений. Строительство моста продолжалось 5 месяцев. В декабре мы начали и сейчас конец мая открываем, как и обещали на День нашего города, наш один из важнейших туристических объектов. Я практически каждый день приезжал сюда, следил как идут работы и могу четко сказать, что этот мост строила вся Украина. Более тысячи работников принимали участие в строительстве этого моста, одни были из Запорожья, другие из Днипра, из Львова, Конотопа, Ривне, Киева. И работа над этим мостом объединила всех наших украинцев. Работали 24 часа в сутки без перерыва", - рассказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что этот мост на 90% построен из наших украинских материалов, "только две составляющие - ванты и швы - из Германии".

 

"Было много спекуляций нужен этот мост или не нужен, но я убежден, что эта локация станет по настоящему визитной карточкой нашего города. Я могу четко сказать, что таких объектов в Украине еще не реализовывали", - подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, строительство моста обошлось в 275 миллионов гривень, строительство фонтана, благоустройство территорий и прокладка сетей - около 90 миллионов, укрепление склонов - 55 миллионов гривень. Общая стоимость работ порядка 400 млн грн. "Чтобы не было спекуляций, все расходы будут проверены Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз", - сказал он.

Кличко по случаю Дня Киева провел в мэрии дипломатический прием

Мост имеет длину 212 метров, ширина - от 6 метров в регулярных зонах, до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделан из бетона, железа и стекла. Архитектурно-планировочной частью проекта строительства моста предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, современное освещение, видеонаблюдение.

На мосту обустроены смотровые площадки, откуда будут открываться вид на Днепр, панорамы Левобережья и исторического Подола. Мэр Киева вместе с братом Владимиром также проверили на прочность стеклянный пол на мосту. Мэр заверил, что стекло выдерживает более тысячи килограмм на один квадратный метр нагрузки и заверил, что мост безопасный.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева, Пешеходный мост, Стеклянный мост.
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