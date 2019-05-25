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Кличко по случаю Дня Киева провел в мэрии дипломатический прием

Кличко по случаю Дня Киева провел в мэрии дипломатический прием
23:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В мэрии столицы ко Дню Киева был проведен прием дипломатов.

Городской голова Киева Виталий Кличко провел в мэрии дипломатический прием по случаю Дня Киева, который отмечается в последние выходные мая.

"Я рад приветствовать всех здесь, в мэрии, в День Киева! Киев влюбляет в себя в любое время года, но наиболее очарователен он в мае. И именно в последний майский уик-энд мы традиционно отмечаем праздник нашего города. Восхищаемся его прекрасными пейзажами, вспоминаем великую древнюю историю", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Он поблагодарил представителей дипломатического корпуса и международных организаций за веру в украинскую столицу, за помощь и опыт, которым делятся иностранные партнеры с киевской властью. Мэр приветствовал делегации гостей из городов-побратимов и партнеров Киева: Баку, Киото, Кракова, Познани, Уханя, Сеула, Таллинна, Турку и Вильнюса.

Кличко рассказал, что как городской голова он вместе со своей командой прилагает усилия для изменений в столице, чтобы Киев "стал европейским и по стандартам жизни".

"Этот год для Украины сложный. Прошли президентские выборы, впереди - внеочередные выборы в парламент. Перед страной стоит много вызовов, но я убежден, что Украина должна с ними достойно справиться. И мы будем всё для этого делать! Чтобы наше государство стало полноправным членом европейского сообщества. У нас нет другого пути развития, кроме европейского", - констатировал мэр.

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В рамках приема Кличко вручил звания почетных граждан Киева трем киевлянам: первому президенту Украины Леониду Кравчуку, директору Института биохимии им.А.Палладина НАН Украины Сергею Комисаренко, основателю и директору Музея Александра Кошица при специализированной школе I-III ступеней №296 Дарницкого района Светлане Литвиновой.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр, Горсовет, День Киева.
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